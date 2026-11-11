San Francesco a Bisceglie, nel tempo dell’Ottavo Centenario con Pierfranco Bruni

AgenPress. Bisceglie, giovedì 12 novembre, ore 18:30, Salone di Roma Intangibile, Via G. Bovio 53. La città accoglie Edificare la gioia. San Francesco d’Assisi, Pellegrini Ed., di Pierfranco Bruni in un incontro promosso dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso “Roma Intangibile” – presidente arch. Pierpaolo Sinigaglia – con il Club per l’UNESCO di Bisceglie – presidente PHR Pina Catino.

A dialogare con l’autore sarà don Matteo Losapio, presbitero dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, sul poeta, sul santo, sul patrono d’Italia, sul giullare di Dio.

La Conferenza Generale dell’UNESCO ha inserito ufficialmente tra le ricorrenze del biennio 2026-2027 la celebrazione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi, 1226-2026. Un momento storico di rilievo civile e religioso in Italia e nel mondo. Bisceglie lo celebra scegliendo non la commemorazione, ma la riflessione: sui valori di pace, fraternità, rispetto e tutela dell’ambiente, di dialogo e solidarietà incarnati dal Santo.

Per comprendere Francesco, occorre accostarlo ad altre due grandi figure che hanno segnato non solo la vita religiosa cristiana ma la vita della cultura, della riflessione e della meditazione. Ma soprattutto occorre tornare alla sua eredità più difficile: la gioia.

Edificare la gioia non è una biografia, non è un saggio agiografico, non è una meditazione devota. È un cantiere. Perché la gioia è un cantiere. E in quel cantiere lavorano sempre due santi, uno che porta le pietre, l’altro che dice dove metterle.

Il libro si apre con tre presenze che non sono personaggi ma soglie interpretative: la Perfetta letizia, Sorella Provvidenza, il Cantico della luce.

La Perfetta letizia, l’episodio raccontato a frate Leone sulla via da Perugia a Santa Maria degli Angeli, viene sottratta alla lettura edificante tradizionale. È il rovesciamento radicale della logica del successo. La gioia vera nasce quando si accetta di essere fraintesi, respinti, dimenticati, e tuttavia si continua ad amare.

Sorella Provvidenza è forse l’intuizione più poetica del libro. E la luce, nel Cantico, non è più solo testo poetico, è modo di guardare il mondo. Edificare la gioia significa allora edificare lo sguardo.

Edificare è il verbo che tiene tutto. Francesco ha ricostruito San Damiano pietra su pietra, ma ha edificato la gioia dentro il cuore. Edificare al centro del cuore. Edificare è il centro del cuore.

Tra deserto e letizia, tra silenzio e parola, tra la nudità di Assisi e le pietre calde del Mediterraneo, Francesco resta l’eterno presente. Non un passato da ricordare, ma un cammino da continuare. Il giglio e l’uccello, che ritornano nel finale, sono metafore delle nostre vite perché dicono la semplicità come forma suprema della complessità.