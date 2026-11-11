Unione Naz. Consumatori: dl bollette, ecco i risparmi a famiglia

AgenPress. Considerando la stima del Governo contenuta nella relazione tecnica al decreto Bollette, che stima un beneficio netto per il consumatore finale che fluttua tra circa 5 euro/MWh nello scenario base e 7 euro/MWh, scenario calcolato nei mesi in cui è al momento ipotizzabile l’applicazione della misura, ossia i 7 mesi da gennaio a luglio, il risparmio in bolletta per il consumatore finale che ha un contratto a prezzo variabile, sarà tra 0,5 e 0,7 cent al kWh, il che vuol dire che chi ha un contratto non a prezzo fisso avrà un risparmio che su base annua sarà, a seconda dei consumi, tra 3 euro e 4,20 per chi consuma 600 kWh all’anno fino a una forbice tra 17,50 e a 24,50 per consumi annui di 3500 kWh all’anno (tabella n. 1). Per il nuovo cliente tipo che consuma 2000 kWh all’anno, quindi, la minor spesa sarà al massimo pari a 14 euro.

Se però riparametriamo la misura ai 7 mesi finora previsti, allora il risparmio varierà tra 1,75 euro e 14,29 euro.

Tabella n. 1

Consumo Annuo (kWh) Risparmio Annuo Minimo (a 0,005 €/kWh) Risparmio Annuo Massimo (a 0,007 €/kWh) 600 3,00 € 4,20 € 1.000 5,00 € 7,00 € 1.500 7,50 € 10,50 € 2.000 (Cliente tipo) 10,00 € 14,00 € 2.500 12,50 € 17,50 € 2.700 (Vecchia famiglia tipo) 13,50 € 18,90 € 3.000 15,00 € 21,00 € 3.500 17,50 € 24,50 €

Tabella n. 2