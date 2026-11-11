Unione Naz. Consumatori: dl bollette, ecco i risparmi a famiglia

AgenPress. Considerando la stima del Governo contenuta nella relazione tecnica al decreto Bollette, che stima un beneficio netto per il consumatore finale che fluttua tra circa 5 euro/MWh nello scenario base e 7 euro/MWh, scenario calcolato nei mesi in cui è al momento ipotizzabile l’applicazione della misura, ossia i 7 mesi da gennaio a luglio, il risparmio in bolletta per il consumatore finale che ha un contratto a prezzo variabile, sarà tra 0,5 e 0,7 cent al kWh, il che vuol dire che chi ha un contratto non a prezzo fisso avrà un risparmio che su base annua sarà, a seconda dei consumi, tra 3 euro e 4,20 per chi consuma 600 kWh all’anno fino a una forbice tra 17,50 e a 24,50 per consumi annui di 3500 kWh all’anno (tabella n. 1). Per il nuovo cliente tipo che consuma 2000 kWh all’anno, quindi, la minor spesa sarà al massimo pari a 14 euro.
Se però riparametriamo la misura ai 7 mesi finora previsti, allora il risparmio varierà tra 1,75 euro e 14,29 euro.
Tabella n. 1
|Consumo Annuo (kWh)
|Risparmio Annuo Minimo (a 0,005 €/kWh)
|Risparmio Annuo Massimo (a 0,007 €/kWh)
|600
|3,00 €
|4,20 €
|1.000
|5,00 €
|7,00 €
|1.500
|7,50 €
|10,50 €
|2.000 (Cliente tipo)
|10,00 €
|14,00 €
|2.500
|12,50 €
|17,50 €
|2.700 (Vecchia famiglia tipo)
|13,50 €
|18,90 €
|3.000
|15,00 €
|21,00 €
|3.500
|17,50 €
|24,50 €
Tabella n. 2
|Consumo in 7 mesi (kWh)
|Risparmio in 7 mesi Minimo (a 0,005 €/kWh)
|Risparmio in 7 mesi Massimo (a 0,007 €/kWh)
|350
|1,75 €
|2,45 €
|583
|2,92 €
|4,08 €
|875
|4,38 €
|6,13 €
|1.167 (Cliente tipo)
|5,83 €
|8,17 €
|1.458
|7,29 €
|10,21 €
|1.575
|7,88 €
|11,03 €
|1.750
|8,75 €
|12,25 €
|2.042
|10,21 €
|14,29 €