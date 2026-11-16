Cottarelli: “Sbagliato e ingiusto tassare chi ha risparmiato redditi già tassati. Reddito di cittadinanza non riproponibile”

AgenPress. “Mi sembra sbagliato e ingiusto tassare qualcuno soltanto per il fatto di aver risparmiato un reddito che è già stato tassato. Se si vuole fare redistribuzione, si aumentino piuttosto le tasse sui redditi più alti, ma una patrimoniale non mi sembra appropriata, se non in momenti di grave emergenza”.

Lo ha dichiarato Carlo Cottarelli, intervenendo oggi a “Corrente alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio, commentando la proposta di un’imposta sui multimilionari rilanciata dalla segretaria del Pd Elly Schlein.

Sul reddito di cittadinanza, Cottarelli ha escluso una possibile reintroduzione nella forma originaria: “Una cosa come quella introdotta qualche anno fa non credo sia riproponibile. Era identica in tutta Italia, senza considerare le differenze nel costo della vita tra le regioni, e incoraggiava a non lavorare, anche perché gli obblighi di accettare offerte di lavoro erano molto poco pressanti”. “Un sussidio minimo per chi è indigente è necessario, ma dovrebbe essere gestito a livello locale”, ha concluso.