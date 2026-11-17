Stangata supera i 2000 euro per coppia con 2 figli, +927 euro per Abitazione, +476 euro per Trasporti. La top ten dei rincari mensili: energia mercato tutelato +34,1%, Pomodori +20,8% per sciopero Tir
AgenPress. “Un primato da luglio 2023, quando l’inflazione era +5,9%. Battuto il record dell’agosto 2023 quando era +5,4%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di ottobre, pari a +5,5%.
“Prezzi infuocati, come avevamo ampiamente previsto da mesi, visto che il Governo non ha fatto nulla per frenare i rincari delle bollette di luce e gas. Al netto dei beni energetici l’inflazione sarebbe passata da 5,5% a 2,5%, meno della metà, e il peggio deve ancora venire visto che le imprese non hanno finora trasferito tutti gli aumenti dell’energia sui prezzi dei Beni alimentari lavorati, saliti solo dello 0,2% su settembre 2026” prosegue Dona.
“Per una coppia con 2 figli la stangata dovuta al carovita supera la soglia di 2000 euro, 2001: 247 euro per mangiare e bere, 927 per elettricità e gas, 476 per viaggiare, 267 euro per il carrello della spesa. In media per una famiglia l’inflazione al 5,5% significa una batosta pari a 1572 euro su base annua, dei quali 179 euro per i Prodotti alimentari, 811 euro per Abitazione, elettricità e gas, la divisione che per via del caro energia ha subito il rincaro tendenziale maggiore, +19,2% da +11,4% di settembre, +332 euro per i Trasporti che, per colpa della benzina e del gasolio sono decollati del 9,4%. Per una coppia con 1 figlio la maggior spesa annua sale a 1901 euro” conclude Dona.
Nella top ten dei rincari mensili al primo posto Elettricità mercato tutelato con +34,1%. Medaglia d’argento per i pomodori con +20,8%, aumento certo dovuto anche alla protesta degli autotrasportatori e alla diminuzione dell’offerta. sul gradino più basso del podio i Voli europei con +19,5%, Al quarto posto Mandarini e clementine con +17,2%, poi Arance con +16,8%, tutti rialzi collegati alla protesta dei Tir. Al sesto posto Gas mercato libero con +16% che batte il Gas mercato tutelato che chiude la top ten con +8,4%.
Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di ottobre
|DIVISIONI DI SPESA
|Famiglia media
|Coppia
con 2 figli
|Coppia
con 1 figlio
|Inflazione annua di
ottobre
|Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|179
|247
|219
|+2,7
|Bevande alcoliche, tabacco e droghe
|12
|14
|14
|+2,3
|Abbigliamento e calzature
|10
|16
|14
|+0,8
|Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
|811
|927
|872
|+19,2
|Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione
|32
|38
|35
|+2,3
|Sanità
|16
|18
|17
|+1,2
|Trasporti
|332
|476
|491
|+9,4
|Informazione e comunicazione
|37
|50
|45
|+4,3
|Ricreazione, sport e cultura
|18
|29
|23
|+1,4
|Servizi di istruzione
|3
|8
|4
|+1,3
|Servizi di ristoranti e servizi di alloggio
|65
|102
|91
|+3,3
|Servizi finanziari e assicurativi
|15
|21
|21
|+1,7
|Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari
|44
|55
|56
|+2,8
|TOTALE RINCARO ANNUO
|1572
|2001
|1901
|+5,5
|CARRELLO DELLA SPESA
|195
|267
|239
|+2,3
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati
Tabella n. 2: Top ten dei rialzi mensili di ottobre
|N.
|VOCI
|Rincari %
mensili
di ottobre
|1
|Elettricità mercato tutelato
|34,1
|2
|Pomodori, freschi o refrigerati
|20,8
|3
|Voli europei
|19,5
|4
|Mandarini e clementine
|17,2
|5
|Arance
|16,8
|6
|Gas di città e gas naturale mercato libero
|16
|7
|Computer desktop
|12,4
|8
|Ortaggi a frutto, freschi o refrigerati
|11,3
|9
|Altri frutti a bacche
|9,7
|10
|Gas naturale mercato tutelato
|8,4
|Melanzane
|8,3
|Bacche, fresche
|7,5
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat