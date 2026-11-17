Stangata supera i 2000 euro per coppia con 2 figli, +927 euro per Abitazione, +476 euro per Trasporti. La top ten dei rincari mensili: energia mercato tutelato +34,1%, Pomodori +20,8% per sciopero Tir

AgenPress. “Un primato da luglio 2023, quando l’inflazione era +5,9%. Battuto il record dell’agosto 2023 quando era +5,4%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di ottobre, pari a +5,5%.

“Prezzi infuocati, come avevamo ampiamente previsto da mesi, visto che il Governo non ha fatto nulla per frenare i rincari delle bollette di luce e gas. Al netto dei beni energetici l’inflazione sarebbe passata da 5,5% a 2,5%, meno della metà, e il peggio deve ancora venire visto che le imprese non hanno finora trasferito tutti gli aumenti dell’energia sui prezzi dei Beni alimentari lavorati, saliti solo dello 0,2% su settembre 2026” prosegue Dona.

“Per una coppia con 2 figli la stangata dovuta al carovita supera la soglia di 2000 euro, 2001: 247 euro per mangiare e bere, 927 per elettricità e gas, 476 per viaggiare, 267 euro per il carrello della spesa. In media per una famiglia l’inflazione al 5,5% significa una batosta pari a 1572 euro su base annua, dei quali 179 euro per i Prodotti alimentari, 811 euro per Abitazione, elettricità e gas, la divisione che per via del caro energia ha subito il rincaro tendenziale maggiore, +19,2% da +11,4% di settembre, +332 euro per i Trasporti che, per colpa della benzina e del gasolio sono decollati del 9,4%. Per una coppia con 1 figlio la maggior spesa annua sale a 1901 euro” conclude Dona.

Nella top ten dei rincari mensili al primo posto Elettricità mercato tutelato con +34,1%. Medaglia d’argento per i pomodori con +20,8%, aumento certo dovuto anche alla protesta degli autotrasportatori e alla diminuzione dell’offerta. sul gradino più basso del podio i Voli europei con +19,5%, Al quarto posto Mandarini e clementine con +17,2%, poi Arance con +16,8%, tutti rialzi collegati alla protesta dei Tir. Al sesto posto Gas mercato libero con +16% che batte il Gas mercato tutelato che chiude la top ten con +8,4%.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di ottobre

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Inflazione annua di ottobre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 179 247 219 +2,7 Bevande alcoliche, tabacco e droghe 12 14 14 +2,3 Abbigliamento e calzature 10 16 14 +0,8 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 811 927 872 +19,2 Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione 32 38 35 +2,3 Sanità 16 18 17 +1,2 Trasporti 332 476 491 +9,4 Informazione e comunicazione 37 50 45 +4,3 Ricreazione, sport e cultura 18 29 23 +1,4 Servizi di istruzione 3 8 4 +1,3 Servizi di ristoranti e servizi di alloggio 65 102 91 +3,3 Servizi finanziari e assicurativi 15 21 21 +1,7 Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari 44 55 56 +2,8 TOTALE RINCARO ANNUO 1572 2001 1901 +5,5 CARRELLO DELLA SPESA 195 267 239 +2,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati

Tabella n. 2: Top ten dei rialzi mensili di ottobre

N. VOCI Rincari % mensili di ottobre 1 Elettricità mercato tutelato 34,1 2 Pomodori, freschi o refrigerati 20,8 3 Voli europei 19,5 4 Mandarini e clementine 17,2 5 Arance 16,8 6 Gas di città e gas naturale mercato libero 16 7 Computer desktop 12,4 8 Ortaggi a frutto, freschi o refrigerati 11,3 9 Altri frutti a bacche 9,7 10 Gas naturale mercato tutelato 8,4 Melanzane 8,3 Bacche, fresche 7,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat