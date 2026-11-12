Unione Naz. Consumatori: Istat, un Paese fermo, dati preoccupanti

AgenPress. “Dati preoccupanti che testimoniano un Paese fermo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il report Istat sulle condizioni di vita.

“E’ solo un’illusione ottica il fatto che diminuisca la percentuale di chi considera un po’ o molto peggiorata la propria condizione economica, dal 29,5% del 2024 al 26,2% del 2025. Ci mancherebbe altro” prosegue Dona.

“Il dato allarmante è che aumenta la quota di famiglie che dichiara invariata la propria situazione economica, dal 59% del 2024 al 62,3% del 2025, rialzo che assorbe il calo di dichiara un deterioramento. Invariato non è, infatti, un valore positivo. Vuol dire, ad esempio, che chi nel 2024 stava peggio rispetto al 2023, ora non è ulteriormente peggiorato, ma se faceva fatica ad arrivare alla fine del mese nel 2024 continua a essere in difficoltà anche nel 2025. Insomma, l’Italia non peggiora ma non migliora neanche” prosegue Dona.

“Unico spiraglio di luce è che cala rispetto al 2024 la percentuale delle famiglie che valuta scarse o insufficienti le proprie risorse economiche, dal 33,8% del 2024 al 31,8, ma si tratta sempre di una percentuale da Terzo Mondo. Significa che quasi un terzo degli italiani vive in condizioni di precarietà economica e fatica a far quadrare i conti, famiglie che non sono per niente aiutate in questa manovra” conclude Dona.