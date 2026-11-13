Blackout Microsoft, Codacons: ora indennizzi automatici per cittadini e imprese

AgenPress. Indennizzi automatici per cittadini e imprese coinvolte nel blackout di Microsoft. A chiederlo il Codacons dopo i pesanti disagi che da ieri si registrano in tutto il mondo.

I problemi tecnici stanno riguardando un ecosistema di servizi che interessa la vita quotidiana e l’organizzazione del lavoro di milioni di persone – spiega l’associazione – L’indisponibilità di Outlook può impedire di ricevere e inviare email, consultare comunicazioni urgenti, gestire appuntamenti e rispettare scadenze. Le difficoltà con Microsoft 365 e gli strumenti collegati possono ostacolare la redazione e la condivisione di documenti, il lavoro su file aziendali, le riunioni da remoto attraverso Teams e il coordinamento tra dipendenti, clienti e fornitori.

Per le aziende, soprattutto quelle che utilizzano quotidianamente le piattaforme Microsoft per gestire processi interni e rapporti commerciali, anche poche ore di interruzione possono comportare rallentamenti produttivi, ritardi nelle consegne, occasioni di vendita perse e difficoltà nella gestione dei rapporti con la clientela.

La società non può limitarsi a ripristinare i propri sistemi e considerare chiuso il problema: deve rispondere delle conseguenze prodotte sui propri clienti. Il Codacons chiede pertanto a Microsoft di predisporre un piano straordinario di indennizzo, con accrediti automatici per gli abbonati e bonus in favore dei privati consumatori. In caso contrario l’associazione valuterà le possibili azioni risarcitorie da intraprendere verso la società a tutela di tutti i soggetti danneggiati dal blackout.