La campionessa azzurra annuncia l’addio allo sci agonistico dopo il difficile recupero dall’infortunio. «È una decisione molto difficile, ma non posso più gareggiare». Resta il desiderio di un’ultima discesa per salutare il pubblico e il mondo dello sci

AgenPress. Questa volta la sfida più difficile Federica Brignone non è riuscita a vincerla. La campionessa azzurra, protagonista di una delle imprese sportive più straordinarie dello sci italiano, ha annunciato il proprio ritiro dalle competizioni agonistiche. A fermarla non sono state le avversarie, né la mancanza di motivazioni, ma il dolore alla gamba, conseguenza del grave infortunio subito nell’aprile 2025. L’annuncio è arrivato attraverso un video diffuso dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), nel quale la sciatrice ha spiegato con grande emozione la decisione maturata dopo due giorni trascorsi nuovamente sulla neve.

«Ciao a tutti, dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male. Per cui ho deciso di finire la mia carriera da atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile», ha dichiarato Federica Brignone.

Parole che mettono fine a una lunga attesa e a mesi di speranze, sacrifici e riabilitazione. La campionessa aveva provato fino all’ultimo a immaginare un ritorno alle competizioni, ma il corpo ha presentato un conto troppo pesante.

Soltanto pochi giorni fa Brignone era tornata a indossare gli sci sulle piste di Cervinia, cercando di capire se ci fossero ancora le condizioni per proseguire la carriera. Il ritorno sulla neve rappresentava un passaggio fondamentale dopo il lungo percorso di recupero dall’incidente del 3 aprile 2025, quando una terribile caduta durante i Campionati italiani aveva provocato gravi lesioni alla gamba sinistra. Da allora sono iniziati mesi difficilissimi, caratterizzati da interventi chirurgici, fisioterapia e un lavoro costante per recuperare la funzionalità dell’arto.

L’ultimo intervento, circa tre mesi fa, era servito a rimuovere la placca e le viti dal ginocchio sinistro. Ma il dolore non è scomparso e le ultime prove sulla neve hanno dato una risposta che Federica avrebbe voluto evitare. La decisione di fermarsi è arrivata dopo aver compreso che non sarebbe stato possibile affrontare nuovamente le gare ai livelli richiesti dallo sci agonistico.

La storia sportiva di Federica Brignone è stata segnata da successi straordinari, ma anche dalla capacità di rialzarsi nei momenti più difficili. Il suo percorso ha raggiunto uno dei punti più alti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dove è riuscita a conquistare due medaglie d’oro, rispettivamente nel gigante e nel supergigante. Un risultato straordinario, arrivato dopo un recupero che sembrava quasi impossibile. La campionessa valdostana era riuscita a tornare ai massimi livelli nonostante il grave infortunio, dimostrando una determinazione fuori dal comune. Nel suo palmarès figurano anche cinque medaglie olimpiche complessive, due Coppe del Mondo generali, conquistate nel 2020 e nel 2025, e numerosi successi nelle discipline tecniche e veloci. Numeri che raccontano una carriera di altissimo livello e che consegnano Brignone alla storia dello sport italiano.

Nonostante l’annuncio del ritiro, Federica non vuole che il suo ultimo ricordo sia legato soltanto al dolore e alla rinuncia. Nel video ha infatti espresso il desiderio di tornare ancora una volta al cancelletto di partenza, per salutare il mondo dello sci e tutte le persone che l’hanno accompagnata durante la sua carriera. «Mi piacerebbe davvero riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo, che adoro, e per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando», ha aggiunto. Un ultimo appuntamento simbolico, dunque, che potrebbe trasformarsi in una grande festa per celebrare una delle atlete più importanti dello sport italiano.

La notizia ha suscitato grande emozione nel mondo dello sport. Il presidente della FISI, Flavio Roda, ha voluto ringraziare la campionessa per quanto fatto in questi anni, sottolineando il contributo fondamentale dato alla crescita e alla visibilità internazionale dello sci alpino italiano. L’addio di Brignone rappresenta una perdita importante per la Nazionale, ma soprattutto segna la conclusione di un percorso sportivo che ha regalato emozioni indimenticabili agli appassionati. La sua carriera non sarà ricordata soltanto per le vittorie, le medaglie e le Coppe del Mondo, ma anche per la capacità di affrontare le difficoltà senza arrendersi.

Federica Brignone saluta lo sci agonistico dopo aver raggiunto traguardi che resteranno nella storia. Lo fa con la consapevolezza di aver dato tutto, anche quando il destino sembrava averle tolto ogni possibilità di tornare protagonista. Questa volta, però, ha scelto di ascoltare il proprio corpo. Una decisione dolorosa, ma necessaria, dopo aver combattuto a lungo contro un infortunio che ha cambiato il corso della sua carriera. Resta il desiderio di quell’ultimo passaggio al cancelletto, un saluto a uno sport che le ha regalato successi, emozioni e soddisfazioni immense.