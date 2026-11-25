Gli scritti lasciati dall’ex capo della Polizia prima della morte contengono una dura replica al procuratore di Caltanissetta. «Sono un uomo dello Stato, ho sempre agito nella legalità». Alcune lettere porterebbero la data del 17 novembre

AgenPress. «Sono un uomo dello Stato. Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni». Sono alcune delle parole che Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, avrebbe affidato alle lettere lasciate prima della sua morte, avvenuta il 21 novembre nella sua proprietà in Maremma. Scritti che restituiscono la posizione personale e professionale dell’ex dirigente di fronte alle accuse che lo avevano coinvolto nell’inchiesta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio. Le missive, aperte e sottoposte agli accertamenti del Raggruppamento investigazioni scientifiche dei Carabinieri (Ris), contengono una presa di posizione molto dura nei confronti del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, titolare dell’indagine. Proprio a lui De Gennaro avrebbe indirizzato alcune delle parole più significative: «Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare».

Un messaggio che lascia emergere il profondo contrasto tra l’ex capo della Polizia e la magistratura che stava indagando sul suo operato. De Gennaro avrebbe respinto ogni addebito, rivendicando di aver sempre agito nel rispetto della legge e nell’interesse delle istituzioni.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, gli scritti lasciati da De Gennaro sarebbero complessivamente quattro. Due avrebbero carattere pubblico: una indirizzata direttamente al procuratore De Luca e un’altra destinata a «chi vorrà pubblicarla». Le restanti due sarebbero invece missive private, rivolte alla moglie e ai figli e al custode della proprietà toscana.

Alcuni degli scritti riporterebbero la data del 17 novembre, quattro giorni prima della morte dell’ex dirigente. Un elemento temporale importante per gli investigatori, chiamati a ricostruire gli ultimi giorni di vita e le circostanze che hanno preceduto la tragedia.

Nelle lettere private sarebbero presenti anche indicazioni e raccomandazioni per la gestione della proprietà, dell’azienda agricola e degli animali. Alla famiglia sarebbero state affidate parole personali e affettuose, mentre negli scritti destinati alla magistratura e alla pubblicazione emergerebbe soprattutto la volontà di difendere la propria storia professionale.

Tra gli elementi più rilevanti emersi dall’apertura delle lettere c’è il ritrovamento di un hard disk che gli investigatori avevano cercato senza successo durante le perquisizioni effettuate nei giorni precedenti. Il dispositivo sarebbe stato lasciato in una busta indirizzata al procuratore De Luca, accompagnato da una spiegazione che non manca di toni polemici: «Non ve l’ho dato perché non avreste capito niente».

Secondo quanto riportato da diverse testate, De Gennaro avrebbe precisato che il supporto informatico non conterrebbe nulla di particolarmente importante e potrebbe custodire vecchi atti investigativi e rassegne stampa. Il materiale informatico è ora destinato a essere esaminato dagli investigatori, che dovranno verificare il contenuto dei file, la loro provenienza e l’eventuale presenza di documenti utili alle indagini. L’hard disk rappresenta un tassello importante di una vicenda nella quale la documentazione digitale e cartacea assume un ruolo centrale. Gli accertamenti dovranno chiarire anche eventuali collegamenti con altri supporti informatici sequestrati nel corso delle perquisizioni.

Sul fondo della vicenda resta una delle pagine più drammatiche della storia italiana: la strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. L’inchiesta della Procura di Caltanissetta riguarda i presunti depistaggi che avrebbero condizionato la ricostruzione giudiziaria dell’attentato e le responsabilità di diversi soggetti coinvolti nelle indagini dell’epoca.

De Gennaro era finito al centro delle contestazioni della magistratura, che aveva chiesto per lui una misura cautelare. Il giudice per le indagini preliminari aveva tuttavia respinto la richiesta di arresto domiciliare. La Procura ha successivamente impugnato il provvedimento. L’ex capo della Polizia aveva sempre respinto le accuse, sostenendo la correttezza del proprio operato e il rispetto della legalità.

Gli scritti lasciati da De Gennaro non rappresentano soltanto una testimonianza personale, ma costituiscono anche materiale che gli investigatori stanno valutando per ricostruire gli ultimi giorni dell’ex dirigente e verificare eventuali elementi utili alle indagini ancora aperte.

La Procura di Grosseto procede con accertamenti sulla morte, mentre l’attenzione degli inquirenti resta concentrata anche sui documenti e sui dispositivi informatici rinvenuti nella proprietà.

Gli avvocati Franco Coppi e Francesco Bertorotta, legali della famiglia, si stanno preparando a chiedere il dissequestro delle lettere affinché possano essere restituite ai destinatari. Resta da chiarire quale contributo potranno offrire l’hard disk e gli altri materiali acquisiti dagli investigatori alla ricostruzione dei fatti.

Le parole attribuite a Gianni De Gennaro raccontano la volontà di lasciare una propria versione dei fatti, una difesa della carriera e dell’attività svolta al servizio dello Stato. Il tono delle lettere, soprattutto quello rivolto al procuratore di Caltanissetta, restituisce la durezza dello scontro maturato intorno all’inchiesta.

Ma le dichiarazioni contenute negli scritti restano la posizione dell’ex dirigente e non sostituiscono gli accertamenti giudiziari, che dovranno stabilire eventuali responsabilità sulla base delle prove. La vicenda si inserisce in un capitolo ancora aperto della storia delle stragi mafiose e dei loro misteri. Un capitolo nel quale la ricerca della verità sulla morte di Paolo Borsellino continua a rappresentare una questione fondamentale per la giustizia italiana.

Le ultime lettere di De Gennaro aggiungono nuovi elementi, ma lasciano anche interrogativi. Saranno soprattutto l’analisi dei documenti, il contenuto dei supporti informatici e il lavoro della magistratura a stabilire se da quelle carte potranno emergere ulteriori risposte.