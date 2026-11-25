AgenPress. Donald Trump scende in campo a difesa di Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, e apre persino alla possibilità di concedergli la grazia presidenziale, qualora dovesse rendersi necessario. Una dichiarazione che arriva in un momento particolarmente delicato per il vertice del colosso americano dei semiconduttori, finito sotto i riflettori per una vicenda che intreccia questioni personali, sicurezza nazionale e rapporti con la Cina.

«È sempre un’opzione, ma non credo che sarà necessaria», ha dichiarato Trump in un’intervista al New York Post, rispondendo a una domanda sulla possibilità di concedere la grazia a Huang in relazione a eventuali responsabilità penali.

Il presidente ha però voluto mandare anche un messaggio diretto al manager in vista delle audizioni davanti al Congresso, previste per la prossima settimana: Huang, secondo Trump, dovrebbe raccontare la propria versione dei fatti senza ricorrere al Quinto Emendamento della Costituzione americana, che garantisce il diritto di non rispondere a domande che potrebbero comportare un’autoincriminazione.

«Non credo che debba avvalersi del Quinto Emendamento. Vorrei semplicemente che dicesse la verità», ha affermato il presidente, aggiungendo di aver sempre considerato il numero uno di Nvidia una persona corretta e intelligente.

La vicenda che coinvolge Huang ha assunto una dimensione particolarmente delicata dopo le indiscrezioni relative a una relazione extraconiugale con una donna sospettata dalle autorità americane di avere legami con l’intelligence cinese.

Il caso ha sollevato interrogativi sui possibili rischi per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sulle eventuali conseguenze per Nvidia, azienda strategica nel settore dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale.

Huang aveva lasciato il proprio incarico il 12 novembre, dopo le rivelazioni sulla vicenda personale. Successivamente, il consiglio di amministrazione ha deciso di reintegrarlo alla guida della società, anche dopo aver ricevuto indicazioni da alti livelli dell’amministrazione americana secondo cui il suo ritorno non avrebbe comportato rischi per la sicurezza nazionale.

Trump ha rivendicato un ruolo nella decisione, sostenendo di essere intervenuto per favorire il ritorno del manager. Secondo il presidente, perdere una figura con le competenze e l’esperienza di Huang avrebbe potuto rappresentare un danno per la competitività tecnologica degli Stati Uniti.

La questione resta comunque aperta sul fronte istituzionale. I parlamentari americani intendono approfondire i rapporti personali e professionali del manager, le eventuali connessioni con soggetti vicini a Pechino e le possibili implicazioni per la sicurezza delle tecnologie sviluppate da Nvidia.

Huang è atteso per una serie di colloqui e audizioni davanti a commissioni parlamentari, tra cui quella bancaria del Senato, dove dovrà affrontare le domande relative ai controlli sulle esportazioni di chip e ai rischi connessi alla sicurezza nazionale.

La posizione di Trump ha già alimentato discussioni a Washington. Esponenti sia democratici sia repubblicani hanno espresso perplessità sulla gestione della vicenda e sulla rapidità con cui il consiglio di amministrazione ha deciso di riportare Huang al vertice dell’azienda.

Al centro del dibattito c’è anche l’indipendenza delle decisioni societarie rispetto alle pressioni politiche e la necessità di garantire che le questioni di sicurezza nazionale vengano valutate con criteri rigorosi.

Il sostegno di Trump a Huang si spiega anche con il peso economico e tecnologico di Nvidia. L’azienda rappresenta uno dei principali protagonisti mondiali nello sviluppo di processori grafici e acceleratori utilizzati per addestrare e gestire sistemi di intelligenza artificiale. In un contesto di crescente competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, il ruolo di Nvidia è diventato centrale per la strategia americana nel settore dei semiconduttori.

Per questo motivo, la vicenda del suo amministratore delegato va ben oltre una questione personale. Coinvolge interessi industriali, sicurezza informatica, rapporti internazionali e il controllo delle tecnologie considerate strategiche.

Le parole di Trump introducono un ulteriore elemento di discussione. La possibilità di una grazia, evocata dal presidente come eventualità, non equivale a un’ammissione di colpevolezza da parte di Huang, che al momento non risulta incriminato per questa vicenda.

Resta inoltre fondamentale il ruolo delle garanzie costituzionali: il Quinto Emendamento tutela il diritto di non fornire risposte potenzialmente autoincriminanti. La scelta di avvalersene spetta all’interessato, sulla base delle valutazioni dei propri legali.

La partita, dunque, è tutt’altro che conclusa. Le prossime audizioni al Congresso saranno un passaggio importante per chiarire i punti ancora controversi e valutare eventuali conseguenze istituzionali e aziendali.

Nel frattempo, Trump continua a difendere Huang, considerandolo una figura indispensabile per il futuro tecnologico americano. Ma il sostegno della Casa Bianca non sembra sufficiente a spegnere le richieste di chiarimento provenienti dal Congresso.

Il futuro di Nvidia e del suo amministratore delegato si gioca ora su un equilibrio delicato: da una parte la necessità degli Stati Uniti di proteggere la propria leadership nell’intelligenza artificiale, dall’altra l’esigenza di fare piena luce su ogni possibile rischio per la sicurezza nazionale.