AgenPress. Quasi 6 donne e ragazze adolescenti su 10 di età pari o superiore a 15 anni intervistate nell’Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), hanno riferito un aumento o la comparsa di episodi di violenza e abusi nella loro vita dall’inizio dell’epidemia di Ebola.

I risultati, ricavati dalla prima indagine in assoluto condotta in tempo reale sulla violenza contro le donne e le ragazze durante un’epidemia di malattia infettiva – coordinata dall’UNICEF in collaborazione con l’organizzazione SOFEPADI, guidata da donne, e la Washington University di St. Louis – evidenziano come l’epidemia stia compromettendo la sicurezza delle donne e delle ragazze adolescenti nelle loro case e nelle loro comunità.

«Le donne e le ragazze devono affrontare una minaccia crescente di violenza e abusi, che si aggiunge a un’epidemia mortale e al conflitto in corso nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo», ha affermato Catherine Russell, Direttrice Generale dell’UNICEF. «Troppo spesso, nelle zone più colpite, non esistono spazi protetti al di fuori delle loro case a cui possano accedere in sicurezza».

Sulla base di 1.062 interviste a donne e ragazze adolescenti tra il 28 agosto e il 15 ottobre, i risultati hanno evidenziato un aumento o la comparsa di almeno una forma di violenza e abuso. Più di un terzo delle intervistate ha segnalato un crescente controllo sui luoghi in cui potevano recarsi, sul proprio denaro e sui propri telefoni, oltre ad abusi emotivi e psicologici. Sono stati segnalati anche casi di violenza fisica e sessuale.

Secondo i risultati dell’indagine, 7 intervistate su 10 hanno dichiarato di vivere in nuclei familiari sottoposti ad almeno una misura di intervento in materia di salute pubblica come l’isolamento, la quarantena o il tracciamento dei contatti. Tra gli intervistati che hanno segnalato anche un aumento della violenza e degli abusi, 9 su 10 hanno indicato lo stress e la paura causati dall’epidemia come fattori determinanti.

Quasi la metà delle donne e delle ragazze adolescenti non sono riuscite ad accedere ai servizi di assistenza e sostegno. Gli operatori sanitari in prima linea hanno riferito che alcune donne e ragazze stanno limitando i propri spostamenti per evitare il contagio, mentre altre sono vengono fatte rimanere vicino a casa dai familiari o da altre persone. Alcuni dei centri e dei servizi su cui un tempo facevano affidamento hanno chiuso o sono stati destinati ad altri usi. Le intervistate hanno citato anche la vergogna, la paura del responsabile della violenza e la mancanza di fiducia.

Laddove gli spazi sicuri per le donne e le ragazze vittime di violenza o a rischio di violenza rimangono aperti e accessibili, la domanda di tali strutture è in crescita. Ad esempio, gli accessi a 8 spazi sicuri gestiti da SOFEPADI nell’Ituri sono aumentait del 200%, passando da 1.183 visite tra gennaio e marzo a 3.548 visite tra luglio e settembre.

In un altro sondaggio dell’UNICEF condotto su circa 11.500 giovani dell’Ituri tramite U-Report – la piattaforma digitale dell’UNICEF che permette ai giovani di condividere le proprie opinioni sulle questioni che li riguardano – quasi la metà degli intervistati ha affermato di percepire un aumento del rischio di violenza nei confronti di donne e ragazze dall’inizio dell’epidemia. La violenza fisica e quella sessuale sono state le preoccupazioni più comunemente citate.

Le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio legato all’epidemia. Prendersi cura dei parenti malati, preparare i propri cari per la sepoltura e recarsi frequentemente presso le strutture sanitarie, anche con bambini malati, aumenta il loro rischio di contagio. Tutto ciò si aggiunge a una situazione già fragile, in cui anni di conflitto e sfollamenti avevano esposto donne e ragazze a livelli allarmanti di violenza di genere ben prima dell’inizio dell’epidemia. Ora, molte hanno segnalato un aumento della violenza sia in ambito domestico che nelle loro comunità.

Dall’inizio dell’epidemia, l’UNICEF e i suoi partner hanno assistito oltre 3.300 sopravvissute alla violenza di genere nell’Ituri e nel Kivu del Nord e hanno fornito sostegno psicologico e psicosociale a quasi 175.000 persone tra giugno e ottobre. Tuttavia, la protezione di donne e bambini, compresi i servizi di contrasto alla violenza di genere, rimane uno dei settori più sottofinanziati dell’intera risposta umanitaria, con un deficit di risorse del 76%.

I risultati delle attività di sorveglianza vengono condivisi con i coordinatori della risposta all’Ebola per orientare le decisioni, mentre l’UNICEF continua a esortare le autorità governative, i partner nella risposta e i donatori a:

Rendere la sicurezza delle donne e delle ragazze un parametro di valutazione dell’efficacia della risposta all’Ebola. Collaborare con le organizzazioni femminili locali per individuare tempestivamente i rischi in aumento, agire ed evitare di mettere a rischio donne e ragazze o di impedire loro di ricevere sostengo.

Collaborare con le organizzazioni femminili locali per individuare tempestivamente i rischi in aumento, agire ed evitare di mettere a rischio donne e ragazze o di impedire loro di ricevere sostengo. Mantenere i servizi per le donne e le ragazze aperti, accessibili e finanziati in misura adeguata per tutta la durata dell’epidemia , e istituire nuovi servizi nelle zone più colpite dall’Ebola. Man mano che i rischi aumentano e la domanda di sostegno cresce, i servizi contro la violenza di genere, compresi gli spazi sicuri, devono essere in grado di farvi fronte.

, e istituire nuovi servizi nelle zone più colpite dall’Ebola. Man mano che i rischi aumentano e la domanda di sostegno cresce, i servizi contro la violenza di genere, compresi gli spazi sicuri, devono essere in grado di farvi fronte. Estendere le attività sorveglianza della violenza nell’ambito dell’attuale risposta all’Ebola e integrarla nella futura preparazione e risposta alle emergenze di salute pubblica. Con le organizzazioni femminili formalmente coinvolte nella sorveglianza e con garanzie integrate in materia di riservatezza e sicurezza, il monitoraggio deve iniziare non appena si verifica un focolaio.

«Non ci sono scuse per la violenza e gli abusi contro le donne e le ragazze», ha affermato la Direttrice Generale dell’UNICEF, Russell. «La protezione deve essere parte integrante della risposta all’Ebola e deve basarsi su ciò che le donne e le ragazze ci raccontano. Ciò include dare priorità alla prevenzione e ai servizi per le sopravvissute».

Dichiarazioni dei partner:

“Da quando è iniziata l’epidemia, sempre più donne e ragazze si rivolgono ai nostri spazi sicuri, in cerca di ascolto, protezione e sostegno, senza paura né stigma. Gli spazi sicuri devono rimanere aperti e disporre di risorse adeguate per tutta la durata della risposta. La sorveglianza e il sostegno dovrebbero essere estesi ad altre aree a rischio”, ha affermato Sandrine Lusamba, coordinatrice nazionale di SOFEPADI.

«Quando le donne spiegano perché la violenza è iniziata o si è aggravata, molte indicano la paura e la tensione che questa epidemia ha portato nelle loro case. Tali tensioni sono prevedibili. Mantenere aperti i servizi, crearne di nuovi e ascoltare le donne man mano che la risposta si sviluppa può impedire che quella pressione si trasformi in un danno», ha affermato la Dott.ssa Lindsay Stark, condirettrice del Center on Violence and Health presso la Bursky School of Public Health dell’Università di Washington a St. Louis.