AgenPress. Negli ultimi anni la sottoscrizione di polizze online in Italia è cresciuta in modo costante, occupando una percentuale sempre più ampia di sottoscrizioni. Alla diffusione di questa scelta contribuiscono la familiarità ormai acquisita con i servizi digitali, utilizzati ogni giorno per acquisti e operazioni bancarie, e l’impegno delle compagnie assicurative che da sempre hanno puntato sul digitale, rendendo le proprie piattaforme sempre più intuitive e complete.

Nel mercato italiano, un esempio rappresentativo di questo impegno arriva da Verti, compagnia assicurativa che fa parte del Gruppo Mapfre, multinazionale di origine spagnola affermata a livello globale e dotata di una solida struttura finanziaria. I risultati di questa scelta emergono con evidenza dalle recensioni che gli assicurati pubblicano su piattaforme come Google e Trustpilot, dove Verti raccoglie giudizi ampiamente positivi e una fiducia maturata nel tempo attraverso l’esperienza diretta con i servizi della compagnia.

Una garanzia base da adattare al mezzo e alla casa

Tra gli elementi più apprezzati di Verti nelle valutazioni degli utenti figura l’elevata possibilità di personalizzazione delle polizze.

La compagnia mette a disposizione soluzioni semplici e immediate per l’auto, la moto, il furgone, la casa e la famiglia, che possono essere adattate al profilo del singolo assicurato scegliendo tra un’ampia gamma di garanzie accessorie da affiancare alla Responsabilità Civile o alla copertura base. Ne deriva una protezione su misura, che include soltanto le tutele ritenute necessarie e risponde a esigenze molto diverse.

Altrettanto apprezzata risulta la rapidità del processo: la selezione delle garanzie accessorie avviene infatti direttamente online, in fase di preventivazione, attraverso un processo semplice e intuitivo. Il preventivo così ottenuto resta bloccato e valido per 60 giorni, come previsto dalla normativa di settore, e viene inviato via email e salvato nell’area personale my Verti. Da qui è possibile riprenderlo in qualsiasi momento, aggiungere o eliminare garanzie accessorie e ottenere il ricalcolo immediato del premio, così da valutare l’incidenza di ciascuna copertura sul costo finale prima di procedere all’acquisto.

Condizioni consultabili prima e dopo la firma

Un altro elemento che ricorre con costanza nei giudizi degli utenti è la chiarezza delle informazioni, a partire da quelle relative ai prodotti.

Verti mette infatti a disposizione sul proprio sito i Set Informativi di ciascuna polizza, che riportano le condizioni di assicurazione e precisano per ogni garanzia l’oggetto della tutela, le franchigie e i massimali, ossia la quota del danno che rimane a carico dell’assicurato e il limite dell’indennizzo previsto. La possibilità di consultare questi documenti in qualsiasi momento prima della sottoscrizione consente di conoscere con precisione l’estensione di ogni copertura e di orientare la scelta su basi certe.

Una volta attivata la polizza, my Verti raccoglie in formato digitale la documentazione contrattuale, il certificato di assicurazione e il Set Informativo, consultabili e scaricabili in ogni momento anche da smartphone e tablet. Con questa dematerializzazione dei documenti, l’archivio cartaceo diventa superfluo e le informazioni essenziali sulla copertura restano sempre reperibili, riducendo al contempo il consumo di carta legato alla gestione delle polizze.

Dalla firma al sinistro, la gestione della polizza in area personale

Gli utenti riconoscono a Verti anche la facilità di gestione della polizza, frutto di un’attenzione specifica all’esperienza d’uso. La compagnia ha sviluppato il proprio sito e my Verti con schermate di immediata lettura e un linguaggio sobrio, così da rendere ogni passaggio accessibile anche con una dimestichezza digitale di base.

Dall’area personale è possibile monitorare le scadenze e procedere al rinnovo, per garantire la continuità della copertura, e registrare variazioni contrattuali come il cambio di residenza, la sostituzione del veicolo o la modifica del profilo di rischio, con l’aggiornamento immediato della polizza e il conguaglio dell’eventuale differenza di premio.

Anche la denuncia dei sinistri passa da my Verti, attraverso una procedura guidata predisposta dalla compagnia. È possibile descrivere la dinamica dell’evento, indicare le eventuali controparti e i danni subiti e caricare direttamente la documentazione, dai moduli di denuncia alle fotografie, fino ai verbali delle autorità. Avviata la pratica, se ne può seguire l’avanzamento sempre dall’area personale, verificando se sono richieste ulteriori informazioni o se la perizia è stata completata e ricevendo aggiornamenti puntuali fino alla liquidazione dell’indennizzo.

Gli operatori dietro la piattaforma

La prontezza dell’assistenza completa il quadro dei giudizi positivi raccolti da Verti. La compagnia affianca agli strumenti online un servizio clienti dedicato, raggiungibile telefonicamente, che consente il confronto diretto con operatori qualificati. Il personale fornisce chiarimenti puntuali sulle singole garanzie, illustrandone il contenuto e le circostanze in cui intervengono, e offre supporto nella configurazione del preventivo, quando la scelta tra più garanzie accessorie richiede un parere esperto.

In un mercato in cui la sottoscrizione online continua a guadagnare spazio, l’esperienza di Verti mostra come l’evoluzione dei servizi digitali possa procedere di pari passo con la cura del rapporto con gli assicurati, dalla scelta delle coperture fino alla gestione delle pratiche più delicate.