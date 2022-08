Acerbo (Unione Popolare): Rizzo caricatura comunista horror che piace ai salotti

- Advertisement -

AgenPress. Il segretario di Rifondazione Comunista e candidato di unione Popolare con de Magistris su twitter e facebook critica Marco Rizzo:

“Non commento Marco Rizzo, caricatura di “comunista” horror che piace ai salotti che frequenta e gli garantiscono visibilità in tv. Uno che ha sostenuto il governo che bombardava la Serbia e si congratulava con Prodi per ingresso nell’euro, poi è diventato no nato no euro per fessi che abboccano. La tesi del tradimento di Gorbaciov l’ha già smontata Giulietto Chiesa che certo non era filoamericano“, scrive Acerbo non tenero con il protagonista della scissione filo governativa del ’98.

- Advertisement -

In un altro tweet segnala che Rizzo non può certo dare lezioni a Gorbaciov:

“Gorbaciov si schierò contro bombardamento NATO della Serbia mentre Marco Rizzo, allora coordinatore segreteria del Pdci, rassicurava che non avrebbero fatto cadere il governo D’Alema. Fu premiato con poltrona al parlamento europeo dove si congratulò con Prodi per l’ingresso nell’euro.”

“Anche se i più giovani non lo sanno durante i bombardamenti della Serbia nei cortei antimperialisti per la pace si gridava “Rizzo pelato servo della NATO”, ironizza il segretario di Rifondazione Comunista.