Alternativa C’è: Solidarietà a Report. Da Pd e Renzi intollerabile attacco a stampa libera

AgenPress. “Adesso la caccia alle streghe prende di mira anche il giornalismo libero e indipendente di Report. Con ogni probabilità, i parlamentari del PD membri della Commissione di Vigilanza Rai, che hanno bollato come no-vax i contenuti di un’inchiesta svolta con rigore e continenza fattuale, non hanno visto la puntata della trasmissione andata in onda lunedì sera su RaiTre.

Dopo il bavaglio a chi dissente, a chi manifesta il proprio pensiero nelle piazze, adesso un pezzo della maggioranza che sostiene il Governo vuole anche imbavagliare i giornalisti che coscienziosamente fanno il proprio dovere e informano i cittadini su criticità, errori e opacità?

A Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report, che con i suoi servizi puntuali hanno messo in luce errori gravi e documentati nella campagna vaccinale italiana, va la nostra totale solidarietà perché l’interrogazione sui contenuti della puntata di ieri e i toni utilizzati nell’annunciarla, così come le accuse lanciate sui social dal senatore Matteo Renzi, rappresentano un intollerabile attacco alla libertà di stampa, degno di un regime totalitario”.

Lo affermano i deputati de L’Alternativa C’è.