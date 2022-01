Bellanova: dal centro-destra spettacolo devastante per il paese

- Advertisement -

COSI’ LA LEGA SI RIMANGIA ANCHE IL PATTO DI GOVERNO

AgenPress. “Leggo che Fonti della Lega definiscono una battuta scherzosa il riferimento di Matteo Salvini a una possibile telefonata di Enrico Letta e mi chiedo, ci chiediamo, se sia questa la qualità e la serietà di cui c’è bisogno in questo momento.

- Advertisement -

La domanda è retorica ma la risposta è netta: no. Ed è grottesco, oltre ad essere devastante per il Paese, lo spettacolo che il centro destra continua a inscenare in queste ore, consumando tempo, nomi, soluzioni, e tradendo quell’appello che, evidentemente non a caso, proprio il Presidente Mattarella aveva rivolto alle forze politiche innanzitutto di maggioranza nel suo messaggio di fine anno, chiamandoci, tutti, ad una responsabilità e alla dignità del ruolo”.

Lo dichiara la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.

“L’arroganza di Salvini, palese replica dei giorni del Papeete, non consente dubbi”, prosegue Bellanova, “le sue dichiarazioni, alquanto contraddittorie e confuse, e di buona parte del centro destra tradiscono proprio quell’appello alla responsabilità delle classi dirigenti e delle forze politiche mentre a furia di prove muscolari si conferma un bullismo politico con cui la Lega si rimangia anche il patto di governo siglato il 13 febbraio dello scorso anno”.

- Advertisement -

Il giudizio di Bellanova è netto: “Viene meno la politica come necessità di confronto, capacità di sintesi delle differenze, assunzione di responsabilità piena per garantire al Paese le risposte migliori. Pur di regolare i conti all’interno del centro destra, e imporre una leadership che il calo di consensi evidentemente inficia, Salvini non avanza proposte ma impone nomi, non ha interesse al confronto reale, ben diverso dal botta e risposta tramite agenzie stampa, tantomeno di costruire una reale maggioranza parlamentare a partire dal perimetro della maggioranza di governo.

Si metta fine”, conclude Bellanova, “a questo grottesco balletto e si apra, finalmente, un confronto serio, con al centro l’esclusivo interesse del Paese. In politica il tempo non è una variabile indipendente”.