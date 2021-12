Binetti (Udc): Ritratto Vergine versione trans provocazione inaccettabile

- Advertisement -

AgenPress. “Dopo le linee guida sul Natale, ritirate in una fase successiva dall’Unione europea, arriva un’altra provocazione che aggredisce i valori cristiani in cui crediamo fermamente.

L’attivista Riccardo Simonetti, autoproclamatosi ambasciatore speciale Ue per i diritti Lgbt, carica che peraltro non è riconosciuta dalle istituzioni europee, ha pensato bene di farsi ritrarre nei panni della Vergine Maria in versione trans. È una provocazione inaccettabile. In nome del politically correct stiamo deturpando le nostre tradizioni”.

Lo afferma Paola Binetti, senatrice dell’Udc.