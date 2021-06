Brusca scarcerato. Letta, pugno allo stomaco. Tajani, fa venire i brividi. Salvini, una schifezza

AgenPress – La scarcerazione di Brusca “é stato un pugno nello stomaco che lascia senza respiro e ti chiedi come sia possibile. La sorella di Falcone ricorda a tutti che quella legge applicata oggi l’ha voluta anche suo fratello, che ha consentito tanti arresti e di scardinare le attività mafiose, ma è un pugno nello stomaco”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato a Rtl 102.5

“E’ impossibile credere che un criminale come Brusca possa meritare qualsiasi beneficio. La sua uscita dal carcere fa venire i brividi. Questa , scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Una schifezza. Con tutto il rispetto delle norme, ma bisogna cambiare questa legge. Brusca è una bestia che non può uscire dalla galera. Se c’è l’ergastolo a chi dovremmo darlo se non a lui? Io da essere umano non riesco a esser così buono: per lui ergastolo e lavoro obbligatorio in carcere”, dice il leader della Lega, Matteo Salvini.