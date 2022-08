Calenda: “Se c’è una cosa su cui la politica italiana ha dato il peggio è l’immigrazione”

- Advertisement -

Quindi, bisogna lavorare con i paesi di provenienza e transito, come peraltro io feci approvare quando ero ambasciatore all’Unione Europea, con il Migration Compact, per gestirli lì dove sono e non farli arrivare.

In secondo luogo, bisogna integrare le persone che ci sono, ed è per questo che proponiamo da un lato la possibilità di regolarizzazione per chi trova un lavoro regolare, dall’altro dei flussi di arrivo attraverso il meccanismo dello sponsor.

Tutto questo è un modo serio per gestire l’immigrazione, e non con le balle di Salvini. Salvini non ha fermato i flussi durante il boom dei migranti, li fermò Marco Minniti, con politiche anche molto dure, ma in quel momento inevitabili. E non ha mandato via gli immigrati irregolari dall’Italia come aveva promesso, anzi l’ha fatto meno di Alfano.