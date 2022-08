Calenda: “Siamo assolutamente favorevoli al nucleare”

- Advertisement -

AgenPress. Siamo assolutamente favorevoli al nucleare per una ragione banale: è l’unica energia costante a emissioni zero. Senza il nucleare non arriveremo mai all’obiettivo europeo di essere a emissioni zero.

Il Giappone ha ripreso la costruzione delle centrali nucleari, ovunque stanno costruendo rigassificatori per cercare di intercettare il gas nel Mediterraneo. E ne frattempo dobbiamo riaprire i pozzi perché abbiamo tantissimo gas in Adriatico e in Basilicata e cominciare a estrarlo per essere sicuri e indipendenti.

E’ quanto dichiara, in una nota, Carlo Calenda leader di Azione.