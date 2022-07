Casa Bianca. La Russia pianifica tentativi di annessione territori. Proseguiamo sostegno all’ Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – La Casa Bianca ha dichiarato martedì di avere informazioni che mostrano alla Russia i piani per annettere ulteriormente parti dell’Ucraina, ripetendo un playbook utilizzato nell’annessione della Crimea nel 2014 per conquistare più territorio.

John Kirby, il coordinatore delle comunicazioni presso il Consiglio di sicurezza nazionale, ha affermato che i passi che la Russia sta pianificando potrebbero includere referendum “falsi”, l’installazione di funzionari per procura illegittimi, l’istituzione del rublo come valuta ufficiale e la forzatura dei cittadini ucraini a richiedere la cittadinanza russa.

- Advertisement -

Kirby ha affermato che gli Stati Uniti puniranno la Russia per i tentativi di annettere ulteriormente il territorio ucraino e ha affermato che la Casa Bianca svelerà ulteriore assistenza alla sicurezza all’Ucraina entro questa settimana.

“La Russia sta iniziando a lanciare una versione di quello che potresti chiamare un playbook di annessione, molto simile a quello che abbiamo visto nel 2014″, ha detto Kirby ai giornalisti alla Casa Bianca.

“Il Cremlino non ha rivelato la cronologia dei referendum, ma i delegati russi in questi territori affermano che si svolgeranno entro la fine dell’anno, forse in concomitanza con le elezioni regionali russe di settembre”.

“Continueremo ad aiutare l’Ucraina a difendersi” dalla Russia, ha aggiunto, aprendo la strada a nuove sanzioni contro Mosca qualora dovesse annettere parte del territorio ucraino tramite “referendum farsa”.

- Advertisement -

Gli Stati Uniti stanno lavorano a un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina che potrebbe essere annunciato a breve, afferma Kirby precisando che la Russia sta rivedendo i piani per annettere Kherson, Zaporizhzhia e tutto il Donetsk e il Luhansk. Kirby ha spiegato che non c’è una tabella di marcia precisa ma l’annessione potrebbe essere già in settembre.