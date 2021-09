Casanova (Lega), vicino a pescatori italiani, penalizzati da misure Ue

- Advertisement -

AgenPress. “Ai pescatori italiani, che oggi hanno scioperato da Nord a Sud, va la mia massima vicinanza. Le misure sempre più restrittive che l’Europa sta imponendo ad uno dei settori economici e culturali più importanti del nostro Paese rischiano di causare effetti devastanti sul comparto pesca, già pesantemente provato dalla pandemia, col rischio di ritrovarci sulle nostre tavole un prodotto prevalentemente di importazione e migliaia di posti di lavoro e imprese perdute. Questo non è accettabile. Per la nostra economia, per il nostro turismo, per la nostra storia, per la nostra identità.

Proprio oggi la Lega ha presentato un pacchetto di emendamenti al Dl Sostegni bis per aiutare il settore. E continueremo a farlo e a difenderlo dagli attacchi di una Europa che ha il dovere di contribuire a valorizzare le eccellenze degli Stati membri, non ucciderle. Salviamo la pesca italiana: è un obiettivo che condividiamo pienamente. Sul tema siamo vigili in Commissione Pesca e ci batteremo con ogni mezzo per difendere i nostri pescatori, primi tutori dei nostri mari, e non untori come il nuovo approccio green della UE vuole, sbagliando, far credere”.

Lo dichiara l’europarlamentare Lega – ID Massimo Massimo Casanova, componente della Commissione Pesca.