Quirinale, Cesa (UDC): “Non esiste un piano B, a meno che non lo decida Silvio Berlusconi”

AgenPress. Non esiste un piano B, a meno che non lo decida Silvio Berlusconi. Oggi ci sono tutte le condizioni per raggiungere l’obiettivo della sua elezione a presidente della Repubblica.

Il centrodestra è unito come non mai e il dialogo con le altre forze politiche è davvero possibile. Ho la certezza che ci sarà una assoluta unità e una grande coesione, mai così forte come oggi. In passato ci sono sempre stati franchi tiratori e votanti che si sono tirati indietro nel segreto dell’urna.

Sono sicuro che questo non accadrà tra chi oggi milita nel centrodestra, il clima e i segnali sono ottimi e c’è la volontà di arrivare a un riconoscimento importante per il leader storico della nostra area. Il punto è che poi da domani bisognerà lavorare per un allargamento del campo.

Credo sia necessario un dialogo con le persone di buona volontà di tutte le forze politiche, bisogna aprire un confronto facendo comprendere le opportunità che derivano da questa candidatura.

E’ quanto dichiara, in una nota, Lorenzo Cesa leader dell’UDC.