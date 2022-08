Comune Gorizia sotto attacco hacker, Dreosto (Lega): rafforzare cybersecurity PA. Dati cittadini devono essere inviolabili

- Advertisement -

AgenPress. “L’attacco hacker al Comune di Gorizia è uno dei molti attacchi cibernetici che l’Italia sta subendo in questi ultimi tempi. Occupandomi a livello europeo di cybersecurity, si è notato un trend in crescita di queste azioni ostili volte a rubare dati sensibili dei cittadini.

Da sempre ho proposto una strategia comunitaria che preveda investimenti ad hoc per rafforzare i sistemi di sicurezza cibernetica della pubblica amministrazione e che vedano un potenziamento del’Agenzia italiana per la cybersecurity proprio per prevenire attacchi di questo tipo.

- Advertisement -

I dati dei cittadini devo essere inviolabili. Sono sicuro che il Comune di Gorizia e l’ottimo sindaco Ziberna risolveranno il prima possibile la situazione con la competenza che li ha sempre distinti.”

Lo dichiara una nota l’europarlamentare e coordinatore Lega FVG, Marco Dreosto.