Concerto 1 maggio. Salvini, i vertici Rai non li ho messi io. Polemica interna alla sinistra

AgenPress – “I vertici della Rai attuali non li ho messi io: sono tutti di sinistra. Si mettessero d’accordo tra loro, perché la gente pensa alla salute e al lavoro”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Domenica Live su Canale 5. “RAI, anche ieri evidenti i danni della sinistra lottizzatrice. Il prossimo AD sia interno e meritevole, senza tessere, parentele o amicizie importanti e sponsor di sinistra”.

“Il Ddl Zan non mi piace perché inserisce un nuovo reato inventato che darebbe ai giudici il potere di criminalizzare le idee, di processare le idee. Poi porta la filosofia gender nelle scuole elementari. La nostra proposta, quella della Lega, inasprisce le pene per chi attacca e insulta, ma senza entrare nella discussione sui valori, le famiglie, le idee. Mamma e papà non si toccano”, ha aggiunto.

“Litigare non serve: è un momento drammatico per tante famiglie, io cerco di costruire. Se tu volessi invitare Fedez io sono a disposizione per vederci. Le frasi che ho sentito sono disgustose: chi augura la morte a chiunque va curato. Io stesso ricevo minacce. Poi chi aggredisce un omosessuale, un nero rischia già 16 anni di galera. Non mi spiego censura a Pio e Amedeo, se libertà esiste esiste per tutti”.

Su Twitter ha pi scritto: “Fedez e Rai 3, polemica tutta interna alla sinistra. Artista di sinistra, “censori” di sinistra. Viva la musica e la libertà. Aspettiamo che qualcuno paghi e si dimetta. P.s. L’interlocutrice Rai registrata da Fedez era portavoce di Veltroni, sindaco Pd di Roma”.