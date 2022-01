Consumi. Assoutenti, da combinato bollette-inflazione costo totale per economia italiana pari a 100 mld del 2022

- Advertisement -

AgenPress – “Le famiglie si ritrovano oggi in una situazione estremamente pericolosa: da una parte sono assediate dall’aumento dei prezzi al dettaglio, con l’inflazione che ha subito una fiammata del +3,7%; dall’altra parte dovranno sostenere i maxi-rincari delle bollette di luce e gas scattati oggi Una vera e propria guerra che lascerà sul campo un massacro sul fronte dei consumi”.

Lo dice il presidente Furio Truzzi, spiegando che “il combinato bollette-inflazione potrebbe avere un costo totale per l’economia italiana pari a circa 100 miliardi di euro nel 2022 in termini di minori consumi delle famiglie”.

Assoutenti lancia l’allarme sugli effetti del doppio allarme prezzi ed energia che investe il nostro paese. In base alle proiezioni nel caso in cui l’inflazione si mantenesse sopra il 3% nel corso dei primi 6 mesi del 2022 e a fronte degli aumenti di luce e gas decisi da Arera, nel corso del nuovo anno i consumi degli italiani potrebbero subire un calo complessivo di circa 100 miliardi di euro (sugli oltre 900 miliardi di euro di consumi totali annui delle famiglie in Italia), con una riduzione rispetto al periodo pre-pandemia di circa il -11% e una contrazione di spesa pari in media a -3.850 euro a famiglia.

“In un momento in cui l’Italia sta faticosamente uscendo dalla crisi generata dalla pandemia, uno stop ai consumi darebbe il colpo di grazia a migliaia di piccole attività in difficoltà, con effetti depressivi su occupazione e Pil”, denuncia Truzzi, chiedendo al Governo di inserire le associazioni dei consumatori nella possibile cabina di regia sull’emergenza bollette.