Covid. Binetti (Udc): Regole nuovo decreto siano più chiare

AgenPress. “Alla velocità con cui si sovrappongono i diversi decreti corrisponde nel Paese un livello di insofferenza verso regole difficili da comprendere e quindi difficili da applicare. Le regole del nuovo decreto anti-Covid sono a tratti incomprensibili. È necessario semplificare rendendone più fluida l’applicazione.

Per esempio non si capisce perché il Green Pass sia obbligatorio per entrare nella stragrande maggioranza dei negozi, ma siano esclusi supermercati, farmacie ed edicole. Sembra una doppia penalizzazione per i negozi di quartiere, già schiacciati da logiche di mercato che li rendono non di rado più cari e ora meno accessibili. Anche per le farmacie appare paradossale che possano fare tamponi e somministrare vaccini, ma al tempo stesso non offrano nessuna garanzia a chi entra per acquistare un medicinale. La controversia sulle tabaccherie appare stucchevole: evidentemente fumare non rientra tra le attività necessariamente collegate a bisogni primari.

Decidere dove si possa entrare con o senza green pass da vaccinazione rappresenta una scelta meno banale di quanto possa apparire. Chiama in gioco criteri di tutela della salute individuale e pubblica ma richiede anche una razionalità senza lasciar emergere una cultura del sospetto, per cui alcune categorie sono trattate più duramente di altre”.

Lo scrive in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.