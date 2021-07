Covid. Meloni, mi vaccino ma non faccio la foto. Parole di Draghi sui vaccini sono state imprudenti

- Advertisement -

AgenPress – “Io mi vaccino. Non credo che mi farò la foto e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale. I politici danno il buon esempio non mettendo le foto ma risolvendo il problemi. Servono informazioni chiare. Se si mette il Green Pass per i comuni mortali, non vedo perché non farlo per entrare al ristorante di Montecitorio” . Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, a Morning News su Canale 5.

“Dobbiamo pensare ai trasporti pubblici e all’apertura delle scuole: Sui vaccini agli adolescenti ho i miei dubbi. Ci sono letture diverse. Ad esempio in Gran Bretagna la sconsigliano sotto i 12 anni, in Germania non la fanno sotto i 17 anni” .

“Le parole di Draghi sui vaccini sono state imprudenti. Dovrebbe interrogarsi da come vengono percepite da persone diverse, fragili, sotto terapia, che non possono vaccinarsi. Il Premier dovrebbe dare informazioni corrette: non risulta che chi va in un posto Green Pass non può contagiarsi, ma questo non è vero. Il governo punta tutto sulla campagna vaccinale ma non su altro”.