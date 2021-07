- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. Si terrà a Roma mercoledì 7 luglio, alle ore 15, in via degli Uffici del Vicario 40, da Giolitti, la conferenza stampa di MIO Italia per illustrare l’azione giudiziaria intrapresa nei confronti del ministero della Sanità della Cina.

Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità.