Ddl Zan. Meloni, stop accordi con Paesi dove l’omosessualità è un reato

AgenPress – “Presenterò un atto in Parlamento in cui chiederò al governo di fermare ogni forma di accordo commerciale con i Paesi in cui l’omosessualità è un reato come Qatar, dove ad esempio faremo i mondiali, o Arabia Saudita. A me le ipocrisie danno molto fastidio: io ci sto nella lotta alle discriminazioni ma bisogna essere seri. Se l’Ue e il governo italiano non vogliono partire da qui, certo che sto dicendo che sono ipocriti”.

Lo dice la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, sottolineando come nel governo Draghi, ci sia “una grande contraddizione” sui temi della lotta all’omofobia.

“Mi sta bene che Draghi abbia firmato dei documenti con altri Stati europei” sulla legge di Orban ma “quelle norme vengono raccontate in maniera un po’ diversa da come sono, io me le sono fatte tradurre e le ho lette: sostengono che nelle scuole non si debba fare propaganda gender soprattutto da parte di associazioni che non rientrano nel sistema formativo ufficiale dell’Ungheria. Tema che in altri termini io pongo in Italia”.