Ddl Zan. Testo al Senato il 13 luglio. Letta, i voti ci sono. Ognuno si assuma la propria responsabilità

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – L’aula del Senato ha confermato la calendarizzazione della legge sull’omofobia il 13 luglio alle 16,30. L’aula ha infatti respinto i calendari alternativi proposti da Fi e Lega che prevedevano l’approdo in aula della legge il 20.

Respinta anche la proposta di modifica presentata da FdI che chiedeva vi fosse anteposto il voto della relazione della commissione Ecomafie sulla Toscana.

“Calendarizzato il Ddl Zan. Quindi vuol dire che i voti ci sono. Allora, in trasparenza e assumendosi ognuno le sue responsabilità, andiamo avanti e approviamolo”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando il via libera dell’Aula del Senato alla calendarizzazione per l’Assemblea del ddl Zan il 13 luglio. Calendarizzato il #DdlZan. Quindi vuol dire che #iVotiCiSono. Allora, in trasparenza e assumendosi ognuno le sue responsabilità, andiamo avanti e approviamolo.