Di Maio, Russia estromessa dal Consiglio d’Europa. Aggressione all’Ucraina mette a rischio sicurezza Europa

AgenPress – “Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, di cui l’Italia ha la presidenza, ha preso la decisione di estromettere dalla propria membership la Federazione Russa, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto del Consiglio d’Europa. L’Italia ritiene che si tratti di una misura necessaria alla luce dell’inaccettabile aggressione militare russa ai danni dell’Ucraina, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, presidente in esercizio del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

“Questa aggressione militare, se non viene fermata, rischia di mettere in pericolo la sicurezza dell’Europa”, scrive su Facebook.

“Per mesi abbiamo cercato una soluzione diplomatica, mentre Putin preparava un conflitto. L’Italia, i partner Ue e gli alleati atlantici, tutti insieme promuovevano la pace, mentre il governo russo pianificava la guerra. Bombardamenti, vittime innocenti, terrore. Quest’aggressione militare russa in Ucraina, se non fermata, rischia di mettere a rischio la sicurezza di tutta l’Europa. Tutto questo va contrastato con precise sanzioni ed oggi sarò a Bruxelles per vararle insieme ai miei colleghi europei. Si tratta di sanzioni finanziarie, esemplari, per rispondere a questa ingiustificata invasione dell’Ucraina”.