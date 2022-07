Eni. In calo forniture Gazprom, 27 mln metri cubi a fronte di 34 mln effettuate nei giorni scorsi

- Advertisement -

AgenPress – Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 27 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 34 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi. Eni si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom. Lo scrive Eni sul sito.

Si tratta di un calo di circa il 20% che arriva però dopo il mega aumento annunciato nei giorni scorsi. Il 21 luglio, giovedì scorso, la società petrolifera aveva annunciato che erano tornate ad aumentare le forniture del gas dalla Russia verso l’Italia, con una crescita rispetto al giorno precedente del 71,4%. “Gazprom – spiegava Eni – ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 36 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 21 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi”.