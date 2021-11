Eutanasia, Radicali. obiettivo 500mila firme raggiunto, ma non ci fermiamo

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi le firme raccolte per il referendum eutanasia legale hanno raggiunto quota 500mila. È una notizia che ci riempie di gioia e che ci sprona ad andare oltre fino alle 750mila firme per mettere al sicuro il risultato”, lo affermano in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani.

“Centinaia e centinaia di volontari coinvolti e altrettanti banchetti per firmare allestiti in ogni regione d’Italia durante l’estate: la nostra è partita come una sfida difficile eppure abbiamo raggiunto l’obiettivo prima del tempo a dimostrazione che la battaglia per una fine dignitosa è condivisa da tantissimi cittadini.

- Advertisement -

Abbiamo ottenuto importanti vittorie per facilitare l’esercizio del referendum: un emendamento per posticipare al 30 ottobre il deposito delle firme e, da agosto, la possibilità di raccogliere le firme anche in formato elettronico grazie all’emendamento di Riccardo Magi.

Non ci fermiamo qui: continueremo ad organizzare banchetti per tutta l’Italia, per parlare con la gente e raccogliere altre firme. Il segretario Iervolino sarà presente ai presidi radicali in un tour dal 24 agosto”, concludono.