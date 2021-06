Federazione centrodestra. Tajani, nessuno ha mai parlato di fusione FI-Lega

AgenPress – “Salvini è un nostro alleato ed è normale e naturale discutere delle proposte degli alleati. Valuteremo, vedremo. Poi gli organi di Forza Italia prenderanno le decisioni”. Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, in un’intervista a ‘Il Messaggero’ parlando dell’ipotesi di una federazione di centrodestra.

“Di certo il centrodestra deve essere il più largo possibile – aggiunge – ed è necessario un maggior coordinamento all’interno del governo e nel Parlamento per far prevalere la linea liberale e riformista andando in Consiglio dei ministri con posizioni comuni. Pd e 5Stelle già lo fanno: credo sia questa la strada da seguire”.

“Nessuno ha mai parlato di partito unico e questo tema non è all’ordine del giorno. Berlusconi ha prospettato solo per il futuro l’idea di un grande partito del centrodestra, inclusa la Meloni. Ora le cose restano come sono e non ci sarà alcun partito unico: rimarranno diversi i simboli, i partiti, le organizzazioni, le sedi. Insomma, Forza Italia resterà: l’ipotesi di fonderci con la Lega non esiste”.