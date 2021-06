Fincantieri, Pucciarelli (Difesa): con commessa Indonesia si conferma leader mondiale nella cantieristica navale

AgenPress. “L’importante contratto siglato con il Ministero della Difesa dell’Indonesia per la fornitura di sei fregate classe FREMM, l’ammodernamento e la vendita di due fregate classe Maestrale e il relativo supporto logistico conferma a livello mondiale il prestigio e l’eccellenza del Made in Italy firmato Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione.

Complimenti all’amministratore delegato Giuseppe Bono e a tutto lo staff di Fincantieri.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.

“L’aggiudicazione di questa maxi commessa rappresenta certamente un successo per Fincantieri che vede così rafforzare il proprio posizionamento nel Sud-Est asiatico, aprendo di fatto la strada per la finalizzazione di ulteriori importanti trattative per altri programmi in fase di discussione anche nel settore civile.

Al tempo stesso è una bella notizia anche per il nostro Paese in quanto queste unità navali, destinate alla Marina Indonesiana, verranno realizzate nei cantieri italiani del Gruppo e genereranno importanti ricadute positive negli stabilimenti liguri in termini di migliaia di ore di lavoro per i nostri addetti, nonché per l’indotto dell’intera filiera.” – conclude il Sottosegretario Pucciarelli.