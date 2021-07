Fondimpresa: Aurelio Regina nuovo Presidente. Vicepresidente Annamaria Trovò

- Advertisement -

AgenPress. Il Cda di Fondimpresa ha nominato all’unanimità Aurelio Regina, componente della squadra di Presidenza di Confindustria, nuovo Presidente di Fondimpresa, ed Annamaria Trovò Vicepresidente. Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. È il più importante in Italia ed è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione. L’obiettivo principale è rendere semplice e accessibile alle aziende e ai lavoratori la formazione, leva indispensabile per l’innovazione e lo sviluppo.

“Ricoprire una carica così prestigiosa ed importante in un periodo molto delicato per la vita del Paese, mi riempie di orgoglio e di responsabilità e per questo voglio ringraziare Confindustria, Cgil, Cisl e Uil – dichiara Aurelio Regina. L’emergenza sanitaria ha reso ancora più evidente la necessità di competenze digitali ed il valore di una formazione continua e aggiornata per il lavoratore. Il lavoro sarà sempre più qualificato e ancor di più in continua evoluzione, per stare al passo con gli obiettivi che ci impongono di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e con lo sviluppo del sistema produttivo. Su questo punto Fondimpresa continuerà a dare tutto il sostegno possibile, migliorando e aumentando gli strumenti e le opportunità di formazione a beneficio soprattutto delle piccole e medie imprese del Paese, che rappresentano l’ossatura portante della nostra economia. Fondimpresa dovrà continuare ad impegnarsi per definire le competenze di oggi e di domani, diventando sempre di più uno strumento cardine al servizio del lavoro, dell’impresa e della società. Ringrazio il mio predecessore Bruno Scuotto per aver ulteriormente valorizzato il ruolo di Fondimpresa e della formazione specie in questi anni così difficili”.

Aurelio Regina è Vicepresidente e azionista di Manifatture Sigaro Toscano e Presidente di Sisal Spa, Sisal Group Spa e del Gruppo Defence Tech. Nel 2019 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Laureato con lode in Scienze Politiche alla LUISS di Roma, ha ricoperto numerosi incarichi all’interno di aziende nazionali e multinazionali. E’ stato il primo Presidente di Unindustria. Dal 2012 al 2014 è stato Vicepresidente con delega allo Sviluppo Economico di Confindustria ed ora Delegato per la Transizione energetica e Presidente del Gruppo Tecnico Energia di Confindustria. Ricopre inoltre cariche di primo piano nei principali Think Tank italiani e internazionali.

Alla Vicepresidenza del fondo viene nominata Annamaria Trovò, Dirigente nazionale Cisl, laurea con lode in scienze politiche all’università degli studi di Milano è Consigliera di Amministrazione di Mefop SpA, di Fondi Sanitari, di Fondi di solidarietà, enti e Società. È stata segretaria nazionale del sindacato dei metalmeccanici della Cisl, Presidente del Fondo Pensione Cometa e del fondo sanitario Metasalute oltre che Consigliera di Amministrazione per il Fondo For.Te.

“Per affrontare i cambiamenti tecnologici e organizzativi dando qualità e stabilità al lavoro e prospettive di crescita alle imprese è necessario e prezioso investire sulle persone, investire in formazione – afferma Annamaria Trovò – La formazione continua dei lavoratori è un fattore strategico per la ripresa e rappresenta la migliore forma di tutela per i lavoratori. Nella costituzione di Fondimpresa le parti sociali hanno avuto lungimiranza e visione. Fondimpresa è uno strumento fondamentale per accompagnare e sostenere i necessari investimenti formativi contribuendo alla creazione di opportunità per lavoratori e imprese.”

Il Cda formula a Presidente e Vicepresidente entranti i migliori auguri di buon lavoro.