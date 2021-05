Funivia. Impianto sotto sequestro. Il cordoglio dell’azienda

AgenPress – La procura di Verbania ha disposto il sequestro della funivia del Mottarone. Lo rende noto il tenente colonnello Giorgio Santacroce, comandante del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania. “Le operazioni di recupero delle vittime sono in corso, come le attività tecniche di repertamento propedeutiche alle indagini”, spiega l’ufficiale dell’Arma.

Due bambini in gravi condizioni sono stati trasportati all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il primo bambino di 5 anni ha riportato trauma cranico, toraco-addominale e fratture agli arti inferiori. Sarebbe cosciente. Uno dei bambini feriti a Stresa è intubato ed è stato sottoposto a un massaggio cardiaco di 6 minuti al pronto soccorso dell’ospedale Regina Margherita. L’altro bambino è in prognosi riservata in Rianimazione.

”Desidero esprimere con commozione la mia vicinanza, quella della mia famiglia e di tutto il personale dell’azienda alle famiglie delle vittime del terribile incidente avvenuto oggi sulla funivia Mottarone”, scrive in una nota il principe Vitaliano Borromeo. La società Terre Borromeo si identifica nei siti culturali e naturali che anticamente erano legati alla famiglia Borromeo sul Lago Maggiore: Isola Bella e Isola Madre, il Parco Pallavicino a Stresa, il Parco del Mottarone, i Castelli di Cannero, tutti nella provincia del Verbano Cusio Ossola e la Rocca di Angera (Varese) sulla sponda lombarda.