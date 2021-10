G20. Niente conferenza stampa conclusiva per Jair Bolsonaro. E a Roma foto e musica di strada

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non terrà la conferenza stampa conclusiva del G20 di Roma. Lo ha riferito la delegazione brasiliana, spiegando che l’incontro con i media non è previsto nell’agenda del presidente.

Dopo il G20, il leader sudamericano si tratterrà per altri due giorni in Italia: domani sarà ad Anguillara Veneta, la città da cui provengono i suoi antenati e dove dovrebbe ricevere la contestata cittadinanza onoraria, mentre martedì si recherà a Pistoia per una cerimonia in memoria dei caduti brasiliani nella Seconda guerra mondiale.

A quest’ultimo evento sarà presente il leader della Lega Matteo Salvini, che incontrerà il presidente brasiliano.

A Roma il leader sudamericano ha ascoltato un artista in strada scattando fotografie con alcuni bambini e altre persone, in un nuovo video pubblicato sul suo account Twitter. Nelle immagini, il presidente saluta un chitarrista e cantante che poco dopo esegue il brano “Blowin’ in the wind” di Bob Dylan.

Mentre la musica suona, Bolsonaro si scatta alcune fotografie con alcuni bambini, famiglie, e altre persone radunate intorno al presidente e al musicista.