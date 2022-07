Governo. Fiducia a Draghi con 95 voti a favore e 38 contrari. Letta, andremo alle elezioni rapidamente

- Advertisement -

AgenPress – Il Senato conferma la fiducia al governo approvando la risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio presentata da Pier Ferdinando Casini con 95 voti a favore e 38 contrari. I senatori di M5S, Lega e Fi non votano: i pentastellati si dichiarano “presenti non votanti”.

“Tre grandi partiti hanno deciso di mettere fine a questa esperienza, in particolare” con “la decisione di Berlusconi e di Salvini di togliere la fiducia, che ha seguito la scelta del M5s di una settimana fa di aprire la crisi. Per noi oggi è un giorno triste e drammatico per l’Italia”, ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta.

“Gli italiani guardano sgomenti alle loro istituzioni, al Parlamento e al Senato e a forze politiche che hanno anteposto i loro interessi. Credo che andremo alle elezioni rapidamente e gli italiani sceglieranno fra chi ha voluto affossare questa esperienza di governo e chi, al di là dei propri interessi di parte, aveva scelto di portarla avanti”.