Governo. La deputata Alemanno lascia il M5s e passa ad Italia Viva. “Brutta pagina che non avrei voluto leggere”

- Advertisement -

Più volte nei giorni scorsi ho espresso la mia volontà di sostenere il presidente Draghi. L’ho fatto perché ritengo che cittadini e imprese non si aiutano creando instabilità su instabilità, mettendo a rischio le risorse europee e buttando via le riforme a cui stavamo lavorando.

Così la deputata Soave Alemanno annuncia l’addio su Facebook l’addio al M5s. La deputata pugliese, che in questi giorni ha criticato la scelta del partito di non sostenere il governo Draghi.

Da fonti di Montecitorio si apprende che è passata ad Italia Viva.

Per me l’esperienza nel Movimento 5 Stelle si conclude qui. Con estremo dispiacere mi allontano dal gruppo politico che per anni ho ritenuto fosse la mia casa e che ora non riesco più a riconoscere.