Governo. Pacifico (CI): noi alternativa moderata a populismo e personalismi

AgenPress. “Noi di Coraggio Italia prendendo atto delle determinazioni del presidente del Consiglio comunicate al Quirinale continueremo a lavorare dentro e fuori i palazzi nel solco della politica del fare già intrapresa. Consapevoli che l’attuale Governo resterà in carica per gli affari correnti, ribadiamo la volontà di affermarci come l’alternativa moderata a populismo e ai personalismi.

Le nostre porte sono aperte a quanti sono delusi dalle scelte fatte da alcuni partiti tradizionali di cdx che hanno ceduto al desiderio di anteporre i propri interessi al bene comune, commettendo di fatto un suicidio politico. Continueremo a farci garanti dei bisogni dei cittadini, attraverso ascolto, partecipazione e presenza sui territori. Ci attendono sfide importanti in politica estera e nazionale.

Saremo vigili ed attivi sui grandi temi che interessano gli italiani fino al momento elettorale, come energia, siccità e manovre finanziarie. Nello spirito liberale che ci contraddistingue, ai cittadini ribadiamo la nostra totale lealtà anche nel sostenere l’azione di Draghi per preservare unità, sovranità e stabilità nelle settimane a venire”.

Così in una nota, la senatrice Marinella Pacifico, coordinatrice Coraggio Italia al Senato, componente Esteri e segretario del Comitato parlamentare Schengen.