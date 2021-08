Green Pass. Le “grandissime incertezze” di Federterme per gli esercizi termali e alberghieri

- Advertisement -

AgenPress – “A poche ore dall’entrata in vigore delle norme del Decreto Covid per gli esercizi termali e alberghieri ancora sussistono grandissime incertezze. Malgrado numerose richieste di delucidazioni ai Ministeri competenti, non abbiamo ricevuto a tutt’oggi gli indispensabili chiarimenti: si va così incontro a situazioni abnormi, incomprensibili e di gravissima confusione per Imprese e utenti, con danno per i servizi e la salute pubblica”.

A lanciare l’allarme Massimo Caputi, presidente Federterme Confindustria. “Ci auguriamo fortemente che la presidenza del Consiglio o il ministero della Salute, sempre molto attento e sensibile alle esigenze di Imprese, lavoratori e utenti, emettano i chiarimenti richiesti entro oggi. Sono assolutamente indispensabili per tutelare la salute di clienti e lavoratori e per non generare comportamenti incontrollati e disomogenei su una situazione, quella del Covid, già di per sé molto delicata e difficile che le Imprese hanno sempre affrontato con grande responsabilità”.