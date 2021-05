Gregoretti. Lega, Salvini agì da ministro. Su migrazione “quando sarò al governo farò lo stesso”

AgenPress – “Giustizia è fatta. Matteo Salvini assolto perché “il fatto non sussiste”. Una decisione che conferma chiaramente come Salvini operò in modo corretto e conforme ai principi costituzionali: difendere i confini del proprio Paese è un dovere di ogni ministro dell’interno. Salvini ha fatto esattamente questo. Bene quindi la decisione del Gup di Catania di non mandarlo a processo”. Così i capigruppo Lega di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari commentando la sentenza del non luogo a procedere contro Salvini, il quale dice “quando sarò al governo farò lo stesso” sul tema della migrazione.

“Oggi una bella giornata non solo per me ma per tutti gli italiani che vogliono una migrazione sicura e controllata. La sentenza di oggi mi ha restituito gioia persa nei mesi scorsi. Non ero sicuro della sentenza: siamo nelle mani del buon Dio, quando uno entra in un ospedale e in un tribunale spera di trovare un medico e un giudice bravo. Una sentenza che fa giustizia di tante cazzate: ho fatto da cavia perché non ho mai ritrattato niente”.