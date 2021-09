Ilva, Bonelli (Verdi): “La politica non ha controllato. Inaccettabili parole di Vendola”

- Advertisement -

AgenPress. Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Riguardo alla sentenza del processo sull’Ilva. “E’ una sentenza molto dura, che racconta che la politica non ha controllato l’inquinamento in quella città –ha affermato Bonelli-. L’inquinamento c’è stato e c’è stata un’istituzione preposta al controllo che non ha controllato. Vendola? C’è un’alterazione della verità, della storia, quello che dice Vendola sul fatto che c’è un ambientalismo da bonificare dalla demagogia lo trovo inaccettabile, soprattutto se detto da chi dovrebbe accettare una sentenza, difendersi, ma non alterare la verità