Incendi Boschivi. Cordella (ANPPE Vigili del Fuoco): record interventi questa estate

AgenPress. “Un anno da dimenticare per gli incendi boschivi con quasi 80000 interventi, dal 15 giugno al 30 settembre, è questo il numero degli incendi comunicato dai Vigili del Fuoco. Un impegno massiccio di uomini e mezzi, che ha visto la componente fondamentale del sistema di Protezione Civile, non fermarsi un attimo per tutta l’estate. Nonostante ciò, evidenziamo, la poca attenzione appunto verso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da parte della politica, in particolare nel DL Incendi, che ha iniziato il proprio iter al Senato in questi giorni” è questa la posizione di Fernando Cordella Presidente del Sindacato ANPPE Vigili del Fuoco.

“Adesso però, bisogna lavorare sulla prevenzione, in particolare nelle Regioni del Sud, duramente colpite dagli incendi, bisogna far in modo di adottare una puntuale pianificazione del territorio e interventi di manutenzione, in particolare delle aree boscate e delle aree limitrofe urbane alle superfice boscate”.

“Gli incendi in particolare per la non curanze del territorio” – continua Cordella- “aumentano il danno per tanti settori lavorativi ed il personale dei Vigili del Fuoco, che già necessità aumenti d’organico per coprire intere aree devastate dalla potenza del fuoco, non può permettersi di intervenire in continuazione in questi contesti”

“Ecco perché la nostra proposta ”conclude Cordella“ è quella di una cabina di regia operativa, anche regionale, coordinata dalle strutture territoriali dei Vigili del Fuoco, insieme agli altri soggetti, impegnati nelle azioni di spegnimento, che punti una volta per tutte, ad una attenta pianificazione del territorio, alla bonifica preventiva e alla formazione di tutte le componenti coinvolte dagli incendi boschivi”