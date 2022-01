Inflazione: Istat, dicembre +3,9%. La classifica delle città e delle regioni più care

- Advertisement -

Rincari da 1.795 euro a Bolzano, 1787 euro a Genova, 1764 ad Aosta

AgenPress. Secondo i dati definitivi di dicembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione sale su base annua dal +3,7% di novembre al +3,9%.

“Rialzi catastrofici. Un salasso dovuto al decollo dei prezzi di luce, gas e carburanti, senza i quali l’inflazione media annua sarebbe solo allo 0,7% invece che all’1,9% e quella tendenziale sarebbe all’1,6% invece che al 3,9%, quasi 2 volte e mezza in più. Rincari che stanno dissanguando gli italiani con effetti nefasti sui consumi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

- Advertisement -

“L’inflazione a 3,9% significa, infatti, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 1407 euro su base annua, 535 solo per Abitazione, acqua ed elettricità, 519 euro per i Trasporti. Per una coppia con 1 figlio, la maggior spesa annua è pari a 1303 euro, 537 per l’abitazione, 452 per i trasporti, in media per una famiglia il rialzo complessivo è di 1094 euro, 504 per l’abitazione e 332 per i trasporti. Ma il primato della stangata spetta alle coppie senza figli con meno di 35 anni che, spendendo di più di quelle con figli per viaggiare e per la casa, hanno un aggravio annuo di 1439 euro, dei quali 635 per l’abitazione e 515 per i trasporti” conclude Dona.

Resi noti solo oggi, invece, i dati dell’inflazione delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care (Tabella n. 1), Bolzano, dove l’inflazione tendenziale pari a +4%, pur non essendo la più alta, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua equivalente, in media, a 1272 euro, ma che schizza a 1795 euro per una famiglia di 4 componenti. Al secondo posto Genova, dove il rialzo dei prezzi del 4,6% determina un incremento di spesa pari a 1116 euro per una famiglia media, 1787 euro per una di 4 persone, segue Aosta, dove il +4,2% genera una spesa supplementare pari, rispettivamente, a 1068 e 1764 euro annui. Per Catania e Trieste, che hanno l’inflazione record, +5%, si tratta di una batosta media pari, rispettivamente, a 1058 e 1185 euro.

- Advertisement -

La città più virtuosa è Campobasso, seguita da Napoli, con una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari, nell’ordine, a “solo” 698 e 810 euro su base annua.

In testa alla classifica delle regioni più costose (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +4,2%, la Valle d’Aosta che registra a famiglia un aggravio medio pari a 1068 euro su base annua, 1764 euro per una famiglia di 4 persone. Segue la Liguria, dove la crescita dei prezzi del 4,5% implica un’impennata del costo della vita pari, rispettivamente, a 1009 e 1665 euro, terzo il Trentino, +4%, con un rincaro annuo di 1084 e 1553 euro.

Tabella n. 1: Classifica delle città più care (capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti), in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa per famiglia di 4 persone)

N Città Rincaro annuo per la famiglia media (in euro) Rincaro annuo per famiglia di 4 persone (in euro) Inflazione annua di dicembre 1 Bolzano 1272 1795 4 2 Genova 1116 1787 4,6 3 Aosta 1068 1764 4,2 4 Trieste 1185 1737 5 5 Padova 1111 1636 4,4 6 Bologna 1184 1633 4,2 7 Verona 1010 1487 4 8 Perugia 930 1464 3,9 9 Catania 1058 1430 5 10 Ravenna 1015 1421 3,8 10 Reggio Emilia 1015 1421 3,8 12 Brescia 990 1399 3,6 13 Venezia 963 1392 3,6 14 Parma 988 1383 3,7 15 Roma 1011 1352 3,9 16 Firenze 1019 1325 3,7 17 Trento 887 1319 3,8 18 Modena 935 1308 3,5 19 Milano 927 1292 3,2 20 Messina 925 1275 4,7 21 Palermo 931 1259 4,4 22 Bari 918 1181 4,4 23 Livorno 886 1167 3,4 24 Potenza 813 1151 4 25 Torino 806 1141 3,1 26 Cagliari 907 1098 4,2 27 Ancona 817 1087 3,6 28 Catanzaro 806 1075 4,1 28 Reggio Calabria 806 1075 4,1 30 Napoli 810 1055 3,7 31 Campobasso 698 1009 3,5

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa per famiglia di 4 persone)

N Regioni Rincaro annuo per la famiglia media (in euro) Rincaro annuo per famiglia di 4 persone (in euro) Inflazione annua di dicembre 1 Valle d’Aosta 1068 1764 4,2 2 Liguria 1009 1665 4,5 3 Trentino Alto Adige 1084 1553 4 4 Friuli-Venezia Giulia 1027 1513 4,4 5 Veneto 1021 1510 4,1 6 Umbria 916 1450 3,9 7 Emilia-Romagna 1028 1444 3,9 8 Lombardia 923 1309 3,4 9 Lazio 939 1280 3,9 10 Piemonte 870 1258 3,6 11 Toscana 951 1256 3,7 12 Sicilia 869 1204 4,5 13 Abruzzo 864 1166 4,3 14 Calabria 868 1164 4,5 15 Basilicata 798 1137 4 16 Marche 849 1134 3,8 17 Puglia 818 1075 4,3 18 Sardegna 868 1069 4,4 19 Campania 782 1040 3,9 20 Molise 698 1009 3,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 3: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Coppia senza figli con meno di 35 anni Inflazione annua di dicembre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161,57 217,11 195,29 129,09 2,9 Bevande alcoliche e tabacchi 1,11 1,30 1,38 1,32 0,2 Abbigliamento e calzature 8,25 14,41 10,81 11,55 0,6 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 503,97 535,25 536,84 634,64 14,4 Mobili, articoli e servizi per la casa 22,43 25,56 26,51 45,54 1,7 Servizi sanitari e spese per la salute 11,36 12,54 12,52 10,19 0,8 Trasporti 332,23 518,73 451,83 514,59 9,6 Comunicazioni -18,50 -24,60 -22,55 -19,95 -2,6 Ricreazione, spettacoli e cultura 1,52 2,41 1,90 2,15 0,1 Istruzione -0,95 -2,64 -1,43 -0,60 -0,5 Servizi ricettivi e di ristorazione 54,59 84,84 70,22 87,40 3,5 Altri beni e servizi 15,96 21,94 20,06 23,36 0,7 TOTALE RINCARO ANNUO (*) 1094 1407 1303 1439 3,9

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

(*) totali arrotondati