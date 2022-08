Kiev. Forze armate ucraine costringono alla ritirata l’esercito russo in 5 direzioni

- Advertisement -

AgenPress – Le forze armate dell’Ucraina hanno costretto le truppe russe a ritirarsi nelle direzioni Kharkiv, Kramatorsk, Bakhmut, Avdiiv e Yuzhnobuz, i difensori ucraini hanno inflitto perdite al nemico in diverse direzioni.

Lo afferma l’ultimo rapporto dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, riporta Ukrinform.

I russi hanno sparato artiglieria a botte contro le infrastrutture civili nelle aree degli insediamenti di Gai, Zaliznyi Myst e Hirsk della regione di Chernihiv, nonché nelle regioni di Bachivsk, Vilnaya Sloboda e Stukalyvka della regione di Sumy. Il nemico ha condotto una ricognizione aerea delle aree di confine con un drone.

Nel rapporto si precisa inoltre che “la situazione verso Volyn e Polissya non appare cambiata in modo significativo”, in quanto “esiste ancora una minaccia di missili nemici e attacchi aerei dal territorio della Repubblica della Bielorussia.

In “direzione di Siversky invece, la Federazione Russa continua a mantenere unità separate delle sue truppe nelle aree di confine delle regioni di Bryansk e Kursk e limitare le azioni delle forze di difesa dell’Ucraina”.