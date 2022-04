Kiev. Von der Leyen consegna a Zelensky il questionario per adesione Ucraina all’Europa

- Advertisement -

AgenPress – L’UE ha consegnato al presidente Zelensky un questionario che porterà l’Ucraina a fare un ulteriore passo avanti nell’ottenere lo status di candidato all’UE in una conferenza a Kiev.

Parlando con il presidente ucraino, il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l’UE sosterrà l’Ucraina affinché il suo completamento richieda “settimane, non anni”, poiché il processo è stato alquanto accelerato a causa della guerra.

- Advertisement -

“Oggi comincia il vostro cammino” verso l’Ue. “Siamo pronti a lavorare con voi 24 ore su 24, sette giorni su sette per compilare questo questionario. E se lavoreremo assieme non sarà come al solito questione di anni ma una questione di settimane”, ha spiegato von der Leyen mostrando la busta, con la bandiera europea e quella ucraina, contenendo il questionario da riempire per la candidatura all’adesione all’Ue. “E noi lo compileremo in una settimana”, ha sorriso Zelensky.

“La Russia cadrà nel decadimento economico, finanziario e tecnologico, mentre l’Ucraina sta marciando verso il futuro europeo, questo è quello che vedo”.

Ricevendo il questionario in una busta, Zelensky ha assicurato ai giornalisti che sarebbe stato pronto in una settimana.

- Advertisement -

Josep Borrell, capo della politica estera dell’UE, ha aggiunto che oltre 7 milioni di euro sono stati stanziati per sostenere l’Ucraina nella raccolta e nella presentazione di prove di crimini di guerra alla Corte penale internazionale.

Borrell ha anche affermato che i delegati dell’UE torneranno presto nella capitale e crede che le ambasciate seguiranno l’esempio.