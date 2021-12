M5S. Militanti dicono “sì” ai 5 vicepresidenti scelti da Conte. Aventi diritto al voto: 131.790, hanno votato in 28.322

- Advertisement -

AgenPress – Con 25.061 sì e 3261 no, i militanti di M5s hanno approvato con il voto on line i cinque vicepresidenti scelti da Giuseppe Conte. Lo si legge sul sito del Movimento.

I cinque vicepresidenti sono Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco. I militanti hanno anche approvato la composizione dei Comitati previsti dallo Statuto e di quelli facoltativi. I voti favorevoli ai comitati sono stati tutti superiori alle 25mila unità, tranne il Comitato epr gli Enti locali, che ha ricevuto 23.214 sì e 5.108 no.

Per quanto riguarda i Comitati previsti dallo Statuto, il sito del Movimento riporta i seguenti risultati:

Nr. Aventi diritto al voto: 131790

Nr. Partecipanti al voto: 28322

1. Approvazione della proposta del Presidente di nomina di cinque Vicepresidenti nelle persone di Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco.

Hanno votato SI in 25061

Hanno votato NO in 3261

2. Approvazione della proposta del Presidente di elezione dei componenti dei Comitati previsti dallo Statuto.

Comitato nazionale progetti

Hanno votato SI in 25540

Hanno votato NO in 2782

Comitato per la formazione e l’aggiornamento

Hanno votato SI in 26213

Hanno votato NO in 2109

Comitato per i rapporti europei e internazionali

Hanno votato SI in 25666

Hanno votato NO in 2656

Comitato per i rapporti territoriali

Hanno votato SI in 25754

Hanno votato NO in 2568

3. Approvazione della proposta del Presidente di istituzione di Comitati previsti dallo Statuto in via facoltativa e di elezione dei componenti.

Il Presidente, ai sensi degli artt. 14 lett. a), e 10 lett. b), n. 4, dello Statuto, propone all’Assemblea degli iscritti l’istituzione dei seguenti ulteriori Comitati e l’elezione dei rispettivi componenti:

Comitato per la salute

Hanno votato SI in 25416

Hanno votato NO in 2906

Comitato per le politiche del lavoro

Hanno votato SI in 25837

Hanno votato NO in 2485

Comitato per la legalità e la giustizia

Hanno votato SI in 25534

Hanno votato NO in 2788

Comitato per l’economia e la finanza

Hanno votato SI in 25476

Hanno votato NO in 2846

Comitato per la sicurezza

Hanno votato SI in 25291

Hanno votato NO in 3031

Comitato per l’inclusione sociale

Hanno votato SI in 25344

Hanno votato NO in 2978

Comitato per l’istruzione e la cultura

Hanno votato SI in 25626

Hanno votato NO in 2696

Comitato per la transizione digitale

Hanno votato SI in 25728

Hanno votato NO in 2594

Comitato per la transizione ecologica

Hanno votato SI in 25610

Hanno votato NO in 2712

Comitato per le politiche di genere e per i diritti civili

Hanno votato SI in 25611

Hanno votato NO in 2711

Comitato per gli enti locali

Hanno votato SI in 23214

Hanno votato NO in 5108

Comitato per le politiche giovanili

Hanno votato SI in 25646

Hanno votato NO in 2676

Comitato per le infrastrutture e la mobilità sostenibile

Hanno votato SI in 25610

Hanno votato NO in 2712