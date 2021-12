Massa Carrara. Percepisce il reddito di cittadinanza ma omette di essere agli arresti domiciliari

- Advertisement -

AgenPress – Un uomo di 52 anni domiciliato a Mulazzo (Massa Carrara) ha percepito 7.500 euro dall’Inps in poco meno di un anno pur essendo cessato il suo diritto. I carabinieri della Lunigiana hanno accertato che inizialmente aveva i requisiti per percepire 750 euro mensili ma poi sono scattati per lui gli arresti domiciliari per vecchi precedenti penali e avrebbe dovuto comunicare all’Inps la sua nuova condizione, tale da impedire la riscossione del sussidio.

Invece il 52enne non l’ha fatto sapere all’Inps e i carabinieri ricordano che la nuova e recente formulazione della norma per la concessione del reddito di cittadinanza prevede che con l’applicazione di una misura cautelare non si ha diritto al sussidio.

Ora il 52enne deve rendere la somma ed è stato denunciato del reato di omessa comunicazione della variazione dei requisiti per la corresponsione del reddito di cittadinanza.