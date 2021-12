Mattarella a Ventotene ha deposto una corona di fiori sulla Tomba di Altiero Spinelli

AgenPress. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Ventotene per il 40° seminario per la formazione federalista europea in occasione dell’80° anniversario del Manifesto di Ventotene.

Al suo arrivo, il Capo dello Stato ha deposto una corona di fiori sulla Tomba di Altiero Spinelli.

Nel pomeriggio ha aperto i lavori del 40° seminario federalista: dopo il saluto di Giorgio Anselmi, Presidente dell’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli, il Presidente Mattarella ha risposto ad alcune domande di studenti su tematiche europee